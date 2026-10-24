SIP 2026: Alertan sobre el aumento de campañas de hostigamiento contra mujeres periodistas

Las campañas coordinadas de hostigamiento en redes sociales se han convertido en una amenaza para el ejercicio del periodismo, al buscar desacreditar a los profesionales, destruir su credibilidad y fomentar la autocensura. La alerta fue lanzada por la periodista independiente y excorresponsal Catalina Lobo Guerrero durante la 82.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Advirtió sobre los ataques sistemáticos contra periodistas, con especial énfasis en las agresiones de género dirigidas contra mujeres que ejercen la profesión. Entre las estrategias mencionó las tácticas de inundar las redes con mensajes coordinados, atribuidas a granjas de troles, para generar un entorno de hostigamiento y erosionar la confianza pública en los comunicadores.

El objetivo de estas campañas, según expuso, no se limita a cuestionar una publicación o una investigación periodística, sino que apunta a desacreditar personalmente al periodista y debilitar su credibilidad ante la ciudadanía. La presión sostenida puede terminar provocando autocensura, cuando el temor a nuevas agresiones condiciona la cobertura de determinados temas o la decisión de publicar información de interés público.

Durante su intervención, la periodista también planteó que la defensa de la libertad de prensa requiere reconstruir la relación entre los medios y sus audiencias. Señaló que el periodismo no puede defenderse únicamente desde las redacciones, sino que necesita el respaldo de una ciudadanía que comprenda su función democrática.

Como ejemplo, relató una experiencia denominada “Barra política”, desarrollada en Lima, Perú, donde periodistas dialogaron directamente con ciudadanos para conocer sus percepciones sobre los medios. Según explicó, el ejercicio evidenció una distancia preocupante entre la prensa y parte de la población, que no necesariamente considera al periodismo una institución democrática que deba ser defendida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lobo Guerrero también alertó sobre la precariedad económica que afecta al periodismo independiente y el desgaste que supone depender constantemente de becas y fondos para financiar investigaciones. Advirtió que ciertos mecanismos de financiación pueden condicionar las agendas periodísticas al priorizar temas específicos, lo que plantea interrogantes sobre la autonomía editorial.

Frente a estos desafíos, destacó la importancia de las alianzas entre medios y organizaciones de investigación, como Ojo Público, de Perú; Armando.info, de Venezuela; La Silla Vacía, de Colombia, y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), para ampliar el alcance de las publicaciones y fortalecer su impacto.

Las advertencias de la periodista durante la asamblea de la SIP ponen de relieve que las amenazas contra la prensa no se limitan a la violencia física o las restricciones directas. Las campañas de desprestigio digital, el hostigamiento de género y la precariedad financiera también pueden debilitar la investigación periodística y restringir el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.