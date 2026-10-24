Un incendio en la India arrasa con cinco comercios temporales y deja al menos un muerto

"Los bomberos respondieron rápidamente, evacuaron las tiendas y extinguieron por completo el fuego con seis vehículos. Durante el incidente, una persona fue hallada en estado inconsciente y enviada de inmediato al hospital para recibir tratamiento, donde los médicos la declararon muerta", indicó la Jefatura de Policía de Gautam Buddh Nagar (distrito al que pertenece Noida) en una publicación en X.

Responsables policiales se personaron en el lugar del suceso, ubicado en el área de Raipur para iniciar las investigaciones y tomar las medidas legales pertinentes.

Imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran una densa columna de humo saliendo del lugar y cómo las llamas envuelven rápidamente las estructuras, propagándose de un comercio a otro.

Aunque los primeros reportes de los medios locales mencionaron el sonido del estallido de bombonas de gas durante el siniestro, este detalle aún no ha sido confirmado por las autoridades, que por el momento desconocen la causa exacta del fuego y el alcance total de los daños.