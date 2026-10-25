Mundo
25 de octubre de 2026 - 14:10

Argelia enviará tropas del Ejército a Níger para reforzar la seguridad en el Sahel

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Túnez, 25 oct (EFE).- Argelia enviará unidades del Ejército a Níger para reforzar la seguridad en la región del Sahel, una decisión que fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional Popular (Parlamento), según informaron este domingo medios estatales del país magrebí.

Por EFE
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La presencia militar se centrará, fundamentalmente, en proteger y asegurar las instalaciones petroleras operadas por la compañía estatal argelina Sonatrach en territorio nigerino, aunque también está previsto brindar apoyo a los intereses del país vecino, con el que Argelia mantiene una estrecha relación.

Este movimiento se produce cuando se encuentra vigente un memorando de entendimiento para la cooperación militar suscrito entre ambos países en junio pasado, que incluye la seguridad fronteriza y el control migratorio.

Además, a principios de esta semana, Argelia y Níger firmaron otro documento que denominaron "protocolo militar", aunque se desconocen los detalles, ya que su contenido no se hizo público.

A finales de agosto, el presidente argelino, Abdelmayid Tebún, ordenó el despliegue de aviones de combate para auxiliar a la junta militar de Níger durante lo que el Gobierno nigerino calificó como golpe de Estado fallido, tras el ataque armado a la base aérea de la capital, Niamey, y el Palacio Presidencial.