Colombia inicia una campaña de ahorro de agua, electricidad y gas por El Niño

"Hoy anuncio que voy a comenzar personalmente una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas. El primero en dar ejemplo voy a ser yo. Desde la Presidencia de la República y en mi propia vida cotidiana y familiar comenzaré a aplicar medidas de ahorro", expresó el mandatario en una alocución televisiva.

El presidente no dio detalles sobre cómo funcionará la campaña, pero afirmó que está aplicando las medidas de ahorro desde hace un par de meses porque no puede pedirle a los colombianos que hagan "un esfuerzo" que él no está dispuesto a hacer.

"Yo comienzo por mi casa y los invito a hacer lo mismo a ustedes. No se trata de dejar de vivir bien, se trata de consumir responsablemente, evitar el desperdicio (...). Las pequeñas acciones generan grandes resultados", añadió.

Colombia confirmó oficialmente el pasado 8 de octubre la llegada de El Niño, que podría prolongarse hasta mediados de 2027 y reducir las lluvias, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe.

Cinco días después, De la Espriella puso como fecha límite el próximo 31 de diciembre para tener listas las medidas y evitar un apagón eléctrico por el fenómeno de El Niño.

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"Estamos enfrentando un fenómeno del Niño de intensidad muy fuerte, dicen que es el 'Súper Niño', cuyas señales venimos observando desde mayo. Llevamos seis meses por debajo de lo normal (...) Octubre ha sido el mes más seco de este semestre", añadió.

En ese sentido, señaló que los embalses del país "se encuentran en el 75,8 % de su capacidad" y el Gobierno se fijó "la meta de superar el 80 % antes del 30 de noviembre".

"Tenemos una ventana de tiempo decisiva para actuar, las medidas que adoptemos ahora serán fundamentales para garantizar la energía durante el verano del próximo año", concluyó.