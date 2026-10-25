Comienza la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Bulgaria

Los más de 11.600 colegios electorales abrieron sus puertas a las 07.00 hora local (05.00 GMT) para que los cerca de 6,6 millones de ciudadanos con derecho a voto, según el censo, puedan depositar sus votos.

Los electores deberán elegir entre 27 candidatos, de los cuales dos son los claros favoritos: la actual presidenta, la socialista prorrusa Yotova, y el exprimer ministro interino, el proeuropeo Andrey Gyurov, firme defensor del apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa.

Yotova, de 62 años, antigua periodista de televisión y vicepresidenta del país hasta enero pasado, aboga por restablecer las relaciones con Rusia, poner fin a la ayuda militar a Ucrania y apostar exclusivamente por la diplomacia.

Según los últimos sondeos publicados antes de la jornada electoral por tres agencias demoscópicas diferentes, obtendría entre el 43 % y el 47 % de los votos.

"Hay que ayudar a Ucrania con todos los medios, tanto financieros como humanitarios, pero cuanto más invirtamos en el suministro de armas, más tardará en terminar la guerra. La guerra en Ucrania no tiene solución militar", dijo Yotova en la campaña.

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Su postura sigue la línea marcada por su antecesor y actual primer ministro, el prorruso Rumen Radev.

Por su parte, Gyurov, un economista, exdiputado y exvicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria (BNB) de 50 años, obtendría hasta un 30 % de los votos, según las encuestas.

Defiende mantener y reforzar el apoyo a Kiev, así como la política de disuasión de la UE y la OTAN frente a Moscú. A su juicio, la salida de Bulgaria de la Coalición de los Voluntarios en julio convierte al país en un aliado débil y vulnerable.

"Nos interesa formar parte activa de la coalición y tener voz para garantizar la seguridad europea. El resultado de la guerra en Ucrania determinará la arquitectura de seguridad en Europa", dijo Gyurov en la campaña electoral.

Dado que, según los sondeos, ninguno de los candidatos superará el 50 % de los votos, todo indica que habrá una segunda y decisiva vuelta el 1 de noviembre próximo.

La participación alcanzaría, según las encuestas, como mucho un 40 %, lejos del 50 % necesario para que pueda haber un presidente electo en primera vuelta incluso si un candidato alcanzara más de la mitad de los votos.

El cargo de presidente de Bulgaria tiene, dentro de un sistema parlamentario, funciones principalmente representativas y protocolarias.

No obstante, el jefe del Estado dispone de una considerable influencia en la vida política, ya que puede vetar inicialmente las leyes aprobadas por el Parlamento, disolver la Asamblea Nacional y encargar la formación del Gobierno.

El presidente es también comandante supremo de las Fuerzas Armadas y preside el Consejo Consultivo de Seguridad Nacional.

La jornada electoral de hoy concluirá a las 20.00 hora local (18.00 GMT) para cuando se esperan los primeros resultados de encuestas a pie de urna.