El músico Luciano Pereyra cantará ante el papa León XIV durante su visita a Argentina

La presentación tendrá lugar en Luján, situada a unos 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires, donde nació y creció el músico y que alberga el santuario nacional dedicado a la Virgen de Luján, patrona de Argentina.

Según un comunicado difundido este domingo por el artista, Pereyra interpretará, entre otros temas, 'Si No Es Contigo', su último lanzamiento y primer adelanto de su próximo álbum.

La participación del artista en la misa papal volverá a vincular su trayectoria musical con la fe, en una convocatoria que conecta uno de los primeros hitos internacionales de su carrera con su historia personal y sus raíces argentinas.

Con esta presentación, Pereyra volverá a cantar ante un pontífice, 26 años después de su actuación frente a Juan Pablo II en Roma.

En agosto de 2000, cuando tenía 18 años, Pereyra fue elegido representante de la juventud latinoamericana para actuar durante la XV Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Tor Vergata, Roma, en el marco del Jubileo de ese año.

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Argentina será la segunda etapa de la primera gira latinoamericana del pontífice. León XIV llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre, viajará a Córdoba el día 10 y concluirá su visita al país el 11 con una misa en Luján, antes de partir hacia Perú.

León XIV, de 71 años, fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El pontífice ha retomado su agenda habitual y ha celebrado el rezo del ángelus y la audiencia general en la Plaza de San Pedro, que recorrió a bordo del papamóvil.