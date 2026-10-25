El primer ministro húngaro Magyar, que derrotó a Orbán, felicita a la oposición en Serbia

"En Serbia, @Vucic ha reconocido su derrota. La Lista de Estudiantes ha ganado la mayoría absoluta en las elecciones. Celebraciones han comenzado en las calles de Serbia. ¿Les suena conocido?", escribió Magyar en la red social X.

El mandatario hacía así alusión a su propia victoria en las urnas en abril pasado, cuando puso fin a 16 años de Gobierno de Orbán, un estrecho aliado del hoy derrotado Aleksandar Vucic, quien dominó la política serbia desde 2014.

"Acabo de hablar por teléfono con los líderes de la Lista de Estudiantes que ganaron las elecciones en Serbia, para felicitarlos por su victoria", dijo Magyar.

"Les aseguré el apoyo de Hungría. Me alegró mucho saber cuánto ánimo les había dado nuestra victoria de abril en medio de esta difícil lucha", concluyó el primer ministro húngaro, que desde su llegada al poder está tratando de desmantelar el sistema iliberal instalado por Orbán en los últimos años.

A diferencia de Hungría, Serbia no forma parte de la Unión Europea (UE), si bien negocia desde 2014 su entrada en el bloque comunitario, aunque sin grandes avances.

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Serbia bajo Vucic no ha alineado su política exterior a la comunitaria ni ha impuesto sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, pero mantiene buenas relaciones con Moscú.