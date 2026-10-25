Israel mata a tres guardias de seguridad en campus universitario en Gaza, según hospital

Pese a la devastación que sufre la Franja, la universidad estaba operando como institución educativa y los fallecidos han sido identificados como Ashraf Dahlan, Shadi Abu Ataya y Sami Baroud, guardias de seguridad del centro.

Además, en tres ataques anteriores a lo largo del día, otros cuatro palestinos han perdido la vida este domingo, en lo que constituye nuevas violaciones por parte de Israel del actual alto el fuego.

Un palestino identificado como Hamdan Salman abu Amra, según información proporcionada por una fuente del Hospital Al Aqsa, falleció esta mañana en un ataque perpetrado por un dron israelí al este de Deir al Balah (centro de Gaza); mientras que un segundo murió en otro ataque aéreo contra un grupo de personas al noroeste de la ciudad de Gaza.

La segunda víctima ha sido identificada como Fawzi Salem a Sawarka, de 54 años, de acuerdo con una fuente del Hospital Al Shifa al que fue trasladado junto a varios heridos, incluido uno grave.

Otros dos palestinos murieron en un tercer ataque contra la ciudad de Jan Yunis (sur), en el que cuatro personas también resultaron heridas, entre ellas un niño, informó el Hospital Naser, que identificó a las víctimas como Alaa Ahmed abu Zayed y su hermano, Nabil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos ataques, diarios, se producen pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año. Solo ayer sábado, Israel mató a otros cuatro gazatíes e hirió a 14 más, según datos publicados hoy por el Ministerio de Sanidad local.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.550 gazatíes y herido a otros 5.500, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.500 palestinos desde octubre de 2023.