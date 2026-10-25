Yotova y Gyurov se disputarán la presidencia de Bulgaria en una ajustada segunda vuelta

Yotova habría obtenido en torno al 35 % y se enfrentará así en la segunda y decisiva vuelta el 1 de noviembre a Gyurov, quien recibió el apoyo de un estimado 32,5 %.

Con el casi 18 % de los votos escrutados, Yotova contaba con el apoyo del 35 % y Gyurov del 30 %, lo que confirmaba tras la medianoche local la tendencia adelantada por las encuestas postelectorales.

Según los datos de los institutos demoscópicos publicados por las televisiones búlgaras, la participación en los comicios fue históricamente baja, con una estimación del 22 %, el nivel más bajo desde la caída del comunismo en 1989 en el país balcánico.

En las encuestas antes de las elecciones, la diferencia entre Yotova y Gyurov era de hasta 17 puntos porcentuales, por lo que la carrera por la presidencia en Bulgaria será al final más disputada de lo anticipado en la segunda vuelta.

Tercero en la votación de hoy fue el candidato ultranacionalista y prorruso Kostadin Kostadinov, líder del partido Resurrección, con un 14 % estimado de los votos.

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Yotova es una experiodista de televisión y exdiputada socialista, de 62 años, que fue vicepresidenta del país durante casi 10 años junto al prorruso Rumen Radev.

Accedió en enero a la presidencia en funciones después de que Radev dimitiera para presentarse en las legislativas anticipadas de abril pasado, que acabó ganando con amplia mayoría con su partido Bulgaria Progresista.

Gyurov, un economista y exvicegobernador del banco central, de 50 años, fue primer ministro interino este año durante cuatro meses (febrero a mayo) y recibió el apoyo de las fuerzas europeístas.

La principal diferencia entre los dos candidatos es su postura frente a la guerra en Ucrania.

Mientras Yotova aboga por restablecer las relaciones con Rusia, poner fin a la ayuda militar a Ucrania y apostar por la diplomacia, Gyurov defiende reforzar el apoyo a Ucrania y la disuasión frente a Moscú por parte de la UE y la OTAN.

“En Europa se ha desatado una guerra. Siempre decía que seré una presidenta de la paz. Porque sin paz no hay seguridad ni prosperidad”, dijo Yotova ante la prensa, siguiendo así los lemas de Radev.

Por su parte, Gyurov agradeció a los votantes para su “enorme confianza” que, en sus palabras, le obliga “continuar la lucha por un nuevo rumbo para Bulgaria”, en clara referencia a la UE, que apoya firmemente a Ucrania.