Al menos cuatro muertos, tres heridos y dos desaparecidos por las lluvias en Haití

Según la DPC, dos personas murieron en el departamento de Nippes, una en el de Sur y otra en Grand'Anse, donde también desaparecieron dos pescadores en la localidad de Abricot.

El informe contabiliza además 3.204 familias damnificadas y al menos 847 viviendas destruidas por los fuertes aguaceros que afectan también a la vecina República Dominicana.

La Dirección de Protección Civil señaló además que 2.130 viviendas sufrieron inundaciones en los departamentos de Nippes, Grand'Anse, Sur y Oeste, por lo cual se mantiene la alerta amarilla en siete regiones del país debido a riesgos asociados a las precipitaciones.

Los aguaceros han causado además daños a varias infraestructuras, como el centro comunitario y la escuela de Fond'Icaques, en Corail (Grand’Anse), el centro de Baradères (Nippes) y zonas del centro de Les Cayes (Sur), donde el dique que bordea la Ravine du Sud cedió en varios puntos.

De otro lado, una intervención de la dirección departamental de Obras Públicas en Grand'Anse permitió despejar la carretera nacional que une Les Cayes y Jérémie, en el oeste del país, donde la circulación fue interrumpida la víspera por un desprendimiento de tierra en la zona de Catiche.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, la circulación sigue interrumpida en la carretera Jérémie–Chambellan, a la altura de La Ferme, por otro derrumbe.

Las inundaciones han provocado además pérdidas de unas 50 cabezas de ganado y de cultivos de frijol negro, plátano, maíz, calabaza y ñame, sobre todo en el departamento de Grand'Anse, uno de los más afectados por la lluvia, y donde la gran llanura de La Hatte, en Pestel, está inundada.