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Mundo
27 de octubre de 2026 - 17:35

Eisenkot destaca la victoria de la oposición: "Actuaré para reemplazar a Netanyahu"

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Jerusalén, 27 oct (EFE).- El líder opositor Gadi Eisenkot destacó la "victoria" del bloque de partidos opositores, a los que los sondeos a pie de urna dan una ventaja de entre 2 y 3 escaños frente al de Benjamín Netanyahu, y añadió que actuará "de inmediato para hacer cumplir la voluntad del pueblo, reemplazar al gobierno de Netanyahu y establecer, a la mayor brevedad posible, un gobierno sionista de movilización nacional".

Por EFE
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En un mensaje distribuido por su partido tras la publicación de los sondeos, que dan a su partido Yashar! la segunda posición, Eisenkot afirma que dichas encuestas "indican una falta total de confianza en Netanyahu".

El actual líder de la oposición y ex primer ministro, Yair Lapid, que conforma junto al también ex primer ministro Naftali Bénet el partido Beyajad (Juntos) -tercero en los sondeos-, también destacó que "el bloque de Netanyahu ha sufrido una derrota aplastante".

"Que nadie les confunda: el bloque de Netanyahu ha sufrido una derrota aplastante. Se trata de un colapso total, y la ciudadanía les ha dicho que se vayan a casa", afirma en un mensaje distribuido por su partido.

Según los sondeos a pie de urna publicados al cierre de colegios por los principales canales del país (11, 12 y 13), Netanyahu gana las elecciones en Israel con entre 24 y 25 escaños, frente a los 32 que obtuvo en los comicios de 2022.

Sin embargo, su bloque no alcanza la mayoría para gobernar y el opositor supera al suyo por entre dos y tres escaños.

Los sondeos a pie de urna dan al bloque opositor entre 52 y 53 escaños: de 21 a 23 para Yashar!, de Gadi Eisenkot; entre 12 y 14 para Beyajad, liderado por Naftali Bénet; entre 9 y 10 para Los Demócratas de Yair Golán; y de 7 a 9 para Israel Beitenu, de Avigdor Líberman.

El bloque de Netanyahu ronda los 50 escaños: entre 24 y 25 para el Likud del mandatario; de 6 a 8 para el ultraordoxo Shas liderado por Aryeh Deri; entre 6 y 7 para Poder Judío, de Itamar Ben Gvir; en torno a 6 para Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich; y entre 6 y 7 para Judaísmo Unido de la Torá, Yaakov Asher.

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