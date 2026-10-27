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Mundo
27 de octubre de 2026 - 17:00

El canciller de Cuba acusa a EE.UU. de "burdas mentiras" en la Asamblea de la ONU

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Naciones Unidas/La Habana, 27 oct (EFE).- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó este martes al Gobierno de EE.UU. de mentir de "forma grosera y permanente" durante el examen anual en la Asamblea General de la ONU de una resolución cubana que reclama el fin del embargo económico que aplica Washington a La Habana.

Por EFE
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"El gobierno de EEUU, con sus burdas mentiras en la Asamblea General de Naciones Unidas, lanzó un nuevo intento desesperado por justificar la agresión económica contra Cuba y su criminal cerco energético", afirmó en la red social X Rodríguez, quien asiste a la sesión de la ONU en Nueva York.

El jefe de la diplomacia cubana arremetió contra el embajador de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, al que criticó su "prepotencia y soberbia".

Además le señaló que "olvida que se encuentra en Naciones Unidas, no está en el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU ni en una unidad de boinas verdes ni en un grupo de Signal, donde ha mostrado reiteradamente su incompetencia e incapacidad".

En su mensaje, Rodríguez afirmó que las declaraciones del representante estadounidense hoy "forman parte del circo mediático, de amenazas y de campaña electoral", al que Washington "dedica cuantiosos recursos económicos y humanos".

"No hay pretexto para sostener el acto de castigo colectivo al que someten al pueblo cubano", recalcó el canciller de la isla.

En las últimas semanas, el Gobierno cubano ha insistido en denunciar que EE.UU. intenta influir en algunos países para que cambien el sentido de su voto y se opongan al texto que presenta La Habana.

Rodríguez y Waltz mantuvieron un tenso enfrentamiento este martes en medio de la sesión de la Asamblea General de la primera de las dos sesiones previstas sobre la resolución "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba" que presenta La Habana ante la organización.

En su intervención, Waltz llamó a los Estados miembros de la ONU a votar en contra del texto presentado por Cuba, porque, de lo contrario contribuirían "al maltrato al pueblo cubano".

Además acusó a las autoridades cubanas de utilizar estas resoluciones para presentar ante su población el respaldo internacional como un apoyo al Gobierno.

Este año, están previstas intervenciones de más de treinta oradores antes de la votación programada para este 28 de octubre, cuando la Asamblea General se pronuncie por trigésima cuarta vez sobre el tema.

Desde 1992, Cuba ha presentado anualmente esta resolución no vinculante, que en 2025 obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

En 2025, la resolución obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. Este año, más de treinta oradores intervendrán en el debate, cuya votación está prevista para mañana, cuando la Asamblea General se pronuncie por trigésima cuarta vez sobre el tema.

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