El crudo brent baja un 1,67 % y cierra por debajo de los 114 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió hoy 1,93 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en 115,81 dólares.

El brent finalizó la jornada a la baja -aunque a primera hora de la mañana llegó a rozar los 117 dólares- alentada por el optimismo de los inversores sobre los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio y pendiente, entre otras, del resultado de las elecciones en Israel y cómo este podría impactar en la geopolítica de la región.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, insistió este martes en que el fin de la guerra pasa por el cumplimiento de las condiciones planteadas por Teherán, ante una posible nueva escalada con Estados Unidos e Israel, mientras las negociaciones se encuentran estancadas.

El encuentro entre Jameneí y Rezaei se produjo un día después de que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional se reuniera en Teherán con representantes de los países del pacto de La Meca —Arabia Saudí, Pakistán y Turquía— en la primera reunión cuatripartita.

La analista de mercado de Forex.com Fiona Cincotta afirmó hoy en un comentario en su web que las conversaciones mantenidas en Teherán han contribuido a "calmar las tensiones" en Oriente Medio y a "generar optimismo" sobre los avances hacia una solución pacífica, sin embargo insistió en que persisten los riesgos por los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra Arabia Saudí.

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Además, Cincotta recordó que octubre ha sido uno de los peores meses en cuanto a ataques a buques mercantes en el estrecho de Ormuz, mientras el brent se sitúa en sus niveles máximos desde abril y con las exportaciones de crudo a través del golfo Pérsico en caída por cuarta semana consecutiva.

"Mientras la oferta siga siendo limitada, los precios del petróleo se mantendrán estables e incluso podrían seguir subiendo. Los mercados petroleros necesitarán más señales de progreso diplomático y un mayor flujo a través del estrecho para que los precios bajen de forma más sostenible", dijo la analista.