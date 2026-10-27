ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
26º
undefined 2026-10-28
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
25º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
27 de octubre de 2026 - 17:30

El líder izquierdista Yair Golán ofrece pactar para establecer un gobierno opositor

Imagen sin descripción

Jerusalén, 27 oct (EFE).- El líder del partido izquierdista Los Demócratas, Yair Golán, expresó este martes su disposición a trabajar con "todos sus socios" de la oposición para formar Gobierno, después de que los sondeos a pie de urna otorgaran la mayoría al bloque opositor, aunque el Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, se situó como la formación más votada del país.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"La ciudadanía ha hablado. Ha destituido al gobierno de Netanyahu. Se nos ha presentado una oportunidad histórica para formar un gobierno de verdadero cambio en Israel, y no tenemos intención de dejarla escapar", dijo el líder izquierdista, a quien los sondeos otorgan 10 escaños, según un comunicado compartido en sus canales.

"Estamos preparados para trabajar con todos nuestros socios, tender puentes ante las diferencias y asumir nuestra responsabilidad", agregó.

Los sondeos dan una victoria a Netanyahu en las elecciones generales con entre 24 y 25 escaños, frente a los 32 de las elecciones de 2022, pero su bloque no alcanza la mayoría para gobernar y el opositor supera al suyo por entre dos y tres escaños, según los sondeos a pie de urna publicados por los principales canales del país (11, 12 y 13).

Según estos datos serán los partidos árabes, a los que se adjudica de 17 a 18 escaños, la fuerza decisiva.

Lo
más leído
del día

01
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más
02
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
03
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Policiales
Retiran tobillera, pero igual dejan preso a multimillonario chino requerido en extradición
Ver más

Te puede interesar