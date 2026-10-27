El líder izquierdista Yair Golán ofrece pactar para establecer un gobierno opositor

"La ciudadanía ha hablado. Ha destituido al gobierno de Netanyahu. Se nos ha presentado una oportunidad histórica para formar un gobierno de verdadero cambio en Israel, y no tenemos intención de dejarla escapar", dijo el líder izquierdista, a quien los sondeos otorgan 10 escaños, según un comunicado compartido en sus canales.

"Estamos preparados para trabajar con todos nuestros socios, tender puentes ante las diferencias y asumir nuestra responsabilidad", agregó.

Los sondeos dan una victoria a Netanyahu en las elecciones generales con entre 24 y 25 escaños, frente a los 32 de las elecciones de 2022, pero su bloque no alcanza la mayoría para gobernar y el opositor supera al suyo por entre dos y tres escaños, según los sondeos a pie de urna publicados por los principales canales del país (11, 12 y 13).

Según estos datos serán los partidos árabes, a los que se adjudica de 17 a 18 escaños, la fuerza decisiva.