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Mundo
27 de octubre de 2026 - 16:35

El petróleo de Texas baja 1,83 %, hasta 99,9 dólares, pendiente de Oriente Medio y Europa

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Nueva York, 27 oct (EFE).- El petróleo de Texas bajó un 1,83 % este martes, hasta 99,9 dólares el barril, pendiente de los avances para desescalar los conflictos en Oriente Medio y el este de Europa.

Por EFE
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Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, de referencia en Estados Unidos, restaron 1,86 dólares respecto al cierre anterior.

Según los analistas, la perspectiva de nuevos contactos diplomáticos tanto en el conflicto EE.UU.-Irán como el de Rusia-Ucrania presionaron hoy a la baja los precios, aunque la oferta global sigue ajustada.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, condicionó hoy el fin de la guerra a las exigencias de Teherán ante una posible escalada con Estados Unidos e Israel, mientras las negociaciones se encuentran estancadas.

Jameneí respaldó la postura de las autoridades iraníes durante una reunión con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, según informó la oficina del líder supremo en Telegram.

El encuentro entre Jameneí y Rezaei después de que este último se reuniera ayer en Teherán con líderes de los países del pacto de La Meca (Arabia Saudí, Pakistán y Turquía) en una primera reunión cuatripartita.

Arabia Saudí dijo que la cita buscaba reducir tensiones y apoyar la mediación de Catar y Pakistán para finalizar la guerra, mientras que Irán aseguró que el objetivo consistía en abordar cuestiones de seguridad.

Mientras tanto, Irán informó de que un petrolero sufrió daños y se incendió tras chocar con minas navales en una "zona prohibida" del estrecho de Ormuz, donde se han multiplicado este tipo de incidentes en las últimas semanas.

En el frente europeo, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente filnlandés, Alexander Stubb, mantuvieron este martes una conversación telefónica con el líder ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania.

Putin advirtió en la llamada que sólo habrá una paz duradera en Ucrania si se tienen en cuenta los intereses nacionales de Rusia, tras lo que la Unión Europea dijo que "sigue decidida a aumentar la presión" sobre Moscú para que "detenga su guerra de agresión".

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