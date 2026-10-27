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Mundo
27 de octubre de 2026 - 16:25

Flávio Bolsonaro se fuga a Estados Unidos, según varios medios brasileños

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São Paulo, 27 oct (EFE).- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones brasileñas del pasado domingo, se fugó a Estados Unidos este martes después de que un juez le prohibiera salir del país, según fuentes políticas citadas por varios medios brasileños.

Por EFE
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Los aliados políticos de Bolsonaro aseguraron que el excandidato tomó un vuelo con destino a Estados Unidos, según las informaciones publicadas por O Globo, Folha de São Paulo y otros medios, que no identifican las fuentes.

Dirigentes del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro organizaron una reunión en la sede de la formación en Brasilia, pero hasta ahora no ha confirmado la salida del senador del país.

La asesoría de prensa y la defensa legal del senador tampoco se han manifestado acerca de la posible fuga del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La Policía Federal de Brasil canceló este martes los pasaportes del senador, al incumplir la orden judicial de entregarlos a las autoridades en el marco de una investigación.

Flávio Bolsonaro recibió el lunes, un día después de perder las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, la orden de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, que incluía la prohibición de salir del país.

La decisión fue dictada por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien se encargó del juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Al no cumplir el plazo, la Policía Federal canceló ambos documentos, de acuerdo con la estatal Agencia Brasil.

Tras recibir la orden judicial, Bolsonaro dijo que entregaría los pasaportes y se defendería de lo que consideró un "intento de intimidación".

Flávio es investigado en el Supremo en una causa por supuesto lavado de dinero, de acuerdo con los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo. El caso transcurre bajo secreto judicial.

En el centro de la investigación está Willer Tomaz, abogado y amigo cercano de Flávio, señalado como el operador de un entramado societario con movimientos financieros sospechosos relacionados con el mundo de las apuestas deportivas.

Según la Policía, citada por la prensa, Flávio llegó a constar como usuario con amplios permisos de acceso a una cuenta compartida con Tomaz, quien también está en la mira de las autoridades por un escándalo de corrupción relacionado con descuentos indebidos en las pensiones de millones de jubilados.

Flávio informó el lunes de la orden de entregar sus pasaportes y negó haber dicho que pretendía dejar el país, después de que su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado y autoexiliado en Estados Unidos tras declararse víctima de una persecución judicial, se lo recomendara si finalmente perdía en las urnas.

Flávio Bolsonaro perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 48 % de los votos, frente al 52 % que obtuvo Lula, que protagonizó una remontada inédita en la historia democrática del país tras perder la primera ronda del 4 de octubre.

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