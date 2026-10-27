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Mundo
27 de octubre de 2026 - 17:45

La bolsa de São Paulo cierra con una leve caída pero frena la sangría tras el desplome

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São Paulo, 27 oct (EFE).- La bolsa de São Paulo frenó este martes la sangría desatada por la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, aunque terminó la jornada con un descenso del 0,51 %, en una sesión de cautela tras el estrepitoso desplome de la víspera.

Por EFE
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El índice de referencia del parqué, el Ibovespa, cerró en los 175.710 puntos básicos una sesión muy inestable, en la que incluso logró consolidar algunas tímidas ganancias, poniendo fin a la ola de ventas que el lunes obligó a frenar las negociaciones por treinta minutos cerca de la apertura debido a una caída superior al 16 %.

Entre lunes y martes, el Ibovespa ya acumula una pérdida de poco más de 29.000 unidades respecto al viernes, la última sesión antes de las elecciones del domingo.

En el mercado de divisas, el real brasileño también se sumó a la tregua y cerró con una apreciación del 0,97 % frente al billete verde, que terminó la jornada cotizado a 5,350 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial, recuperando parte del 8,25 % que se dejó el día anterior.

El cambio de tendencia en el corro paulista estuvo respaldado por las declaraciones del ministro de Hacienda, Dario Durigan, quien salió al paso antes de la campana de apertura para ratificar el "compromiso con la estabilidad fiscal" de cara al cuarto mandato de Lula, que iniciará el 5 de enero de 2027.

Incluso así, la sesión volvió a estar dominada por los números rojos en los principales motores del parqué.

Los gigantes del sector bancario prolongaron sus pérdidas, con Santander Brasil a la cabeza (-1,63 %), seguido por Bradesco (-1,38 %), Itaú Unibanco (-1,22 %) y Banco do Brasil (-0,52 %).

El castigo se extendió asimismo a los grandes buques insignia de la plaza paulista: los títulos de la petrolera estatal Petrobras y del gigante minero Vale cerraron a la baja, con caídas del 2,02 % y 2,14 %, respectivamente.

Con este resultado, Vale retrocedió parte de las ganancias obtenidas en la víspera, cuando se valorizó un 4,01 %.

Las cadenas minoristas, las más perjudicadas en la sesión del lunes, lograron hoy un poco de aliento.

Magazine Luiza, uno de los grandes minoristas del país, creció 8,49 % tras caer casi un 60 % la víspera. Lo mismo para los valores de la empresa de comercio minorista de moda C&A (+2,34 %) y Grupo Casas Bahia (+2,25 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 72.000 millones de reales (unos 13.510 millones de dólares), en más de 9,1 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.

El desplome del lunes se produjo tras la derrota en las elecciones del senador opositor Flávio Bolsonaro, que era el preferido del mercado por sus planes para reducir los gastos y ajustar las cuentas públicas.

Las dudas de los operadores con respecto al cuarto mandato del líder progresista obedecen a la previsión de que no logrará ajustar en 2027, como prometió, debido a las promesas de aumentos de gastos que hizo durante la campaña electoral.

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