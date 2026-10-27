La Celac reclama que candidato de América Latina ocupe Secretaría General de la ONU

"Ha llegado el momento de que un nacional de América Latina y el Caribe asuma la responsabilidad de ocupar el cargo de secretario general de las Naciones Unidas", afirmó el grupo en una declaración conjunta leída ante la prensa por la representante permanente de Uruguay ante la ONU, Laura Dupuy Lasserre.

Los 33 países de la Celac, entre los que se encuentran Brasil, México, Argentina y Colombia, defendieron que la reivindicación responde al principio de "equilibrio geográfico equitativo" recogido por la propia ONU.

Agregaron que sus miembros han mantenido "una posición unida desde el inicio del proceso" y que han presentado "candidatos con las cualificaciones necesarias para dirigir Naciones Unidas".

La declaración de la Celac llega cuando faltan poco más de dos meses para que Guterres concluya su mandato, el 31 de diciembre, y la carrera para sucederlo sigue sin un candidato claro con apoyos suficientes para superar las divisiones en el Consejo de Seguridad, que debe recomendar un aspirante a la Asamblea General.

En la última votación informal, celebrada el 16 de octubre, la costarricense Rebeca Grynspan quedó primera, con nueve votos favorables, cinco en contra y uno sin opinión, aunque dos de los votos negativos procedieron de los cinco miembros permanentes del Consejo, que pueden vetar la candidatura.

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El argentino Rafael Grossi y la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett también recibieron dos votos negativos de las cinco potencias (EE.UU., China, Rusia, Reino Unido y Francia).

Además, Emiratos Árabes Unidos presentó el pasado 21 de octubre a su ministra de Estado para Asuntos Exteriores, Lana Nusseibeh, que amplía la carrera a Oriente Medio y se suma a los aspirantes latinoamericanos y caribeños y al ugandés Olara Otunnu.

La Celac insistió hoy en que la elección de una persona de su región ayudaría a construir "un sistema internacional más inclusivo y representativo".

"Creemos que el nombramiento de una persona de nuestra región reforzará la capacidad de la ONU para abordar los desafíos globales, promover la paz, el desarrollo y la justicia, y consolidar el multilateralismo y el derecho internacional", señaló la declaración.

"Pedimos una vez más al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que garantice que esta aspiración regional sea debidamente respetada en el marco de este proceso", agregó el texto.