La Fed inicia su reunión a una semana de las legislativas sin perspectivas de subir tipos

La amplia mayoría de analistas consideran poco probable un nuevo incremento del referencial después de que el mes pasado el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) lo subiera un cuarto de punto, en lo que supuso el primer endurecimiento monetario de la desde julio de 2023.

Desde esa subida de septiembre, distintos gobernadores de la Fed han tratado de enfriar expectativas de que se vayan a implementar dos subidas de tasas de interés consecutivas, incluso después de que los últimos datos del IPC y del PCE mostraran avances del 3,7 % y el 3,4 %, subrayando que la inflación en Estados Unidos se mantiene alta.

De este modo, la herramienta FedWatch de CME Group, indica que actualmente los mercados concedan una probabilidad del 92,8 % con respecto a que la Fed mantendrá los tipos sin cambios en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %.

"Esperamos que el FOMC mantenga los tipos de interés en el rango del 3,75%-4%, conservando un claro sesgo restrictivo. El próximo movimiento más probable es una subida de tipos de 25 puntos básicos en diciembre", asegura por su parte Tiffany Wilding, economista de PIMCO.

Wilding considera "que tanto la subida de septiembre como las perspectivas sobre la trayectoria general de los tipos de interés constituyen una recalibración, con una o dos subidas adicionales todavía pendientes" que, para ella, revertirían los tres recortes implementados en 2025.

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La economista también estima que tanto el presidente de la Fed, Kevin Warsh, como el FOMC "querrán presentar la situación de esta manera, evitando al mismo tiempo enviar señales excesivamente acomodaticias a los mercados que puedan relajar las condiciones financieras".

Esta reunión de la Fed llega a su vez en un momento crucial para el presidente Trump, que se ha volcado en la campaña ante lo que reflejan los últimos sondeos a solo una semana de las legislativas.

Estas encuestas muestran que los republicanos perderán la Cámara Baja del Congreso y que se arriesgan incluso a ceder el Senado en un momento marcado por el creciente descontento en Estados Unidos por el alto coste de la vida, impulsado en gran medida por un encarecimiento de los combustibles derivado de la impopular guerra contra Irán.

A su vez, el jueves se publicará el dato del PCE correspondiente a septiembre, un indicador que puede ahondar las malas perspectivas sobre la inflación en la primera economía del mundo a cinco días de que abran las urnas.