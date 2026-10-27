La participación en Israel alcanza el 74,3% a dos horas del cierre, la más alta en 38 años

Ya son más de 5,4 millones los israelíes que han acudido a las urnas, que cierran a las 22.00 hora local (20.00 GMT). La participación registrada a dos horas antes del cierre este martes es mayor que la total que se registró en las elecciones de 2022, del 70,6 %

Según recordó el presidente de la Comisión Electoral, Dean Livne, este órgano denegó la petición del Likud de Benjamín Netanyahu de alargar el horario de votación, aunque anunció que se aplicarán algunas excepciones, que no concretó, a localidades afectadas por las intensas lluvias que han caído en buena parte del país.

Aunque no las ha especificado, medios israelíes reportaron que en Rahat, una localidad de mayoría beduina musulmana del desierto del Néguev, y en los asentamientos israelíes cercanos a Hebrón, en Cisjordania ocupada, las votaciones se tuvieron que parar por el agua.

Los comicios, los primeros desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, son decisivos para el futuro del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Las últimas encuestas situaban a su bloque y al opositor encabezado por Gadi Eisenkot, favorito en los sondeos, lejos de la mayoría absoluta de 61 escaños, por lo que el apoyo de los partidos árabes podría resultar clave para formar Gobierno.