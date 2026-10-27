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Mundo
27 de octubre de 2026 - 17:05

La UE ofrece a Serbia apoyo para reformas y le pide reducir la polarización

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Bruselas, 27 oct (EFE).- La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ofrecieron este martes a Serbia el apoyo de la Unión Europea a las reformas necesarias en su camino para entrar en la UE, e instaron al país a reducir la polarización tras las últimas elecciones legislativas.

Por EFE
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"La UE sigue dispuesta a colaborar estrechamente con el próximo Gobierno serbio en los aspectos fundamentales del proceso de adhesión a la UE, concretamente en lo que se refiere a los criterios democráticos, la independencia del poder judicial y los derechos fundamentales, incluida la libertad de los medios de comunicación", indicaron Kallas y Kos en un comunicado conjunto.

De cara al futuro, pidieron reducir la polarización de la sociedad como elemento "esencial para fomentar la confianza entre los ciudadanos y superar las divisiones".

"La UE está dispuesta a ofrecer apoyo en las reformas y a convertir estas en oportunidades para el pueblo de Serbia", recalcaron.

Kallas y Kos destacaron que, el pasado domingo, "la población de Serbia acudió a las urnas en un número sin precedentes para hacer oír su voz", y subrayaron que los votantes "han otorgado al próximo Gobierno un sólido mandato para el cambio".

El populista nacionalista Aleksandar Vucic, hombre fuerte de Serbia desde hace 12 años, reconoció el pasado domingo su derrota en las elecciones legislativas ante la opositora Lista de Estudiantes, creada por los universitarios que llevan dos años liderando protestas contra la corrupción y el autoritarismo, que encabeza el cardiólogo Ilija Srdanovic.

Para Kallas y Kos, el rápido reconocimiento de los resultados electorales por parte de los principales candidatos "demuestra su compromiso con un proceso democrático fluido".

"La certificación oficial de los resultados electorales debería allanar el camino para una transición ordenada y para que se formen sin demora el Parlamento y el Gobierno, con el fin de empezar a abordar los principales retos a los que se enfrenta Serbia", apuntaron.

Tomaron nota de las conclusiones preliminares de la misión internacional de observación electoral de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, que valoraron positivamente en general la gestión "eficaz" de los preparativos electorales y de todas las fases del proceso.

"Sigue siendo prioritario lograr una mejora tangible y una reforma del marco electoral, mediante un proceso inclusivo en el que participen todas las partes interesadas pertinentes", concluyeron.

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