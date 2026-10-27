La UE y Canadá empezarán a explorar estatuto de miembro asociado en su cumbre de Montreal

La vigésimo primera cumbre UE-Canadá se celebrará en la ciudad quebequesa el 29 y 30 de octubre y a ella asistirá el presidente del Consejo Europeo, António Costa, además de Von der Leyen y una decena de comisarios europeos en representación de la Unión, así como el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Para la UE, la cita será un "hito importante" en las relaciones entre las dos partes y allanará el camino para una asociación política "aún más amplia y profunda" y mayor cooperación.

En concreto, se espera que en la cumbre los líderes de la UE y Canadá pongan en marcha una "Alianza para el Futuro", un marco para la prosperidad compartida y la seguridad económica, respaldado por nuevas iniciativas destinadas a fortalecer los lazos entre los pueblos, profundizar las relaciones económicas y reforzar su postura conjunta en la escena mundial.

El orden del día de la cumbre abarcará una amplia gama de temas: desde el comercio, el ámbito digital y las materias primas críticas hasta la defensa y la seguridad, pasando por la cooperación en los ámbitos de la educación, la investigación, la innovación y la juventud.

En cualquier caso, fuentes comunitarias dijeron que "es evidente" que uno de los temas principales de la cumbre será el debate sobre el planteamiento hecho por Von der Leyen el mes pasado -y acogido favorablemente por Carney- de que Canadá se convierta en el primer Estado miembro asociado de la UE, un estatus que no existe actualmente como categoría definida en los tratados europeos y cuyas implicaciones concretas están por negociar.

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"Se trata de un territorio un poco inexplorado, pero creo que lo que queremos es, junto con nuestros Estados miembros, codo con codo, y junto con Canadá durante los próximos 12 meses, tener la ambición, la confianza, la creatividad y la visión para darle forma juntos (...). Es la forma más elevada de colaboración que se pueda imaginar. Por el momento, lo veo, francamente, como algo muy específico de Canadá", indicó un alto funcionario comunitario.

Otras fuentes comunitarias rechazaron que haya países de la UE que no estén a favor de la iniciativa: "No hay ninguna duda por parte de los Estados miembros en cuanto a su ambición respecto a esta relación. Todos los Estados miembros tienen claro que desean la asociación más estrecha posible con Canadá. Así que eso no se discute", dijo.

No obstante, reconocieron que "algunos Estados miembros tienen dudas porque se trata de un terreno inexplorado, y esa es precisamente la labor que habrá que realizar de aquí a la próxima cumbre" que tendrá lugar el año próximo.

El alto funcionario enumeró tres pilares para esa membresía: definir más políticas conjuntas en clima, energía, inteligencia artificial, innovación o seguridad; que Canadá participe más en programas de la UE como Horizonte Europa, de investigación, o integrarse plenamente en Erasmus+, y, por último, aproximar más las instituciones de una y otra parte en favor de la gobernanza.

"Se trata de construir una asociación que se acerque más a la adhesión que cualquier otra cosa que hayamos hecho antes. Es claramente una asociación sin adhesión (...), con el objetivo de generar más prosperidad a ambos lados del Atlántico", resumió.

La relación entre Canadá y la UE ya es estrecha en comercio, seguridad, defensa, investigación y cooperación tecnológica. Entre sus principales marcos figura el acuerdo comercial CETA, aplicado de forma provisional desde 2017, además de avances recientes en defensa, comercio digital y programas europeos concretos.

Son ya desde hace tiempo socios estratégicos y comparten valores comunes, como la democracia, el compromiso con un orden internacional basado en normas y el comercio libre y justo.

Una de las áreas fundamentales en que la UE ve un "enorme potencial" es la de las materias primas críticas: ya ha habido un aumento significativo de las importaciones en la UE, y pueden aumentar por el "mecanismo de materias primas" comunitario centrado en facilitar la conexión entre proveedores canadienses de esos materiales y compradores europeos.

Otra idea en la que trabajan es en la de un posible almacenamiento conjunto de materias críticas, y la opción de que la UE tenga un acceso prioritario a las reservas canadienses, apuntaron las fuentes comunitarias.