Nusseibeh presenta su candidatura como secretaria general: "La ONU no puede hacerlo todo"

"La ONU no puede hacerlo todo, y el intento diluye lo que mejor hace", declaró Nusseibeh durante su diálogo interactivo, un formato impulsado por la Asamblea General donde los aspirantes a suceder a António Guterres presentan su visión del organismo y plantean su hoja de ruta ante los Estados miembros y representantes de la sociedad civil.

Nusseibeh defendió una ONU "ambiciosa en sus propósitos" y "disciplinada" a la hora de marcar los límites: "Hacer menos donde otros puedan aportar más, y más donde solo ella pueda hacerlo".

"Como secretaria general, defenderé los derechos humanos con rigor y sin dobles raseros", añadió.

La ministra de Estado insistió en apostar por una organización centrada en los resultados que "no recibe instrucciones de nadie y responde por todos".

La candidatura de la emiratí, presentada por su país el pasado 21 de octubre, llega en medio del bloqueo del Consejo de Seguridad para elegir al sucesor de Guterres, que abandonará el cargo el próximo 31 de diciembre.

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En la última votación no vinculante en el Consejo de Seguridad, todos los aspirantes obtuvieron al menos dos votos en contra de algunos de los cinco miembros permanentes con derecho a veto -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido-, lo que podría frustrar su carrera.

Nusseibeh ejerció como representante permanente de EAU ante la ONU entre 2013 y 2024.

Durante ese periodo, fue vicepresidenta de la Asamblea General, presidenta del Consejo Ejecutivo de ONU Mujeres y copresidenta de los procesos de revitalización de la Asamblea General y de reforma del Consejo de Seguridad. También presidió este último órgano en dos ocasiones durante el mandato emiratí de 2022-2023.