Países Bajos planea reducir unos 25.000 empleos públicos y ahorrar 3.500 millones anuales

El Ejecutivo neerlandés pretende ahorrar 900 millones de euros en 2027, una cifra que aumentará progresivamente hasta alcanzar los 3.500 millones de euros anuales a partir de 2035, según explicó el secretario de Estado de Administración Eficaz, Eric van der Burg, en una carta al Parlamento.

La reducción de personal se distribuirá a lo largo de varios años y no afectará por igual a todos los organismos públicos, ya que sectores como la Policía y Defensa quedarán excluidos de los recortes.

El Gobierno sostiene que una Administración “más sencilla y mejor organizada” necesitará menos funcionarios en la próxima década, aunque reconoce que, además de mejorar la eficiencia, será necesario decidir qué funciones públicas deben mantenerse y cuáles pueden eliminarse.

“No podemos seguir haciendo lo mismo que hasta ahora. Con demasiadas normas, excepciones y procedimientos, a veces nos complicamos innecesariamente la resolución de los problemas”, afirmó Van der Burg, quien defendió la necesidad de construir una Administración “más sencilla, inteligente y reducida”.

Entre las medidas previstas está la eliminación o simplificación de al menos 500 normas al año, con el objetivo de reducir el tiempo y el dinero dedicado a cumplir obligaciones administrativas.

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El Ejecutivo también pretende limitar la aprobación de nuevas normas y estudia introducir un sistema, inspirado en Alemania, por el que cada ministerio deberá justificar que las normas bajo su responsabilidad siguen siendo necesarias. De no hacerlo, podrían quedar derogadas.

La reforma contempla además una reducción de los organismos consultivos: hoy existen 28 órganos asesores permanentes y unas 150 comisiones consultivas, mientras que cada año se realizan unas 400 evaluaciones de políticas públicas, una cifra que el Gobierno también quiere reducir.

En cuanto a la organización interna, se pretende aprovechar mejor los edificios públicos, reducir los servicios generales de los ministerios y establecer un puesto de trabajo físico por cada dos empleados, mientras que los inmuebles que dejen de ser necesarios serán vendidos o dejarán de utilizarse.

El plan incluye la estandarización de los sistemas informáticos para reducir gastos.

Además, el Gobierno prevé presentar durante el primer trimestre de 2027 objetivos y planes de ahorro relacionados con el uso de inteligencia artificial para aumentar la productividad de la Administración, aunque todavía no ha especificado qué funciones podrían automatizarse.

Otra de las prioridades es mejorar la atención a ciudadanos y empresas mediante un sistema de ventanilla única, que permita realizar gestiones sin necesidad de acudir a diferentes organismos o presentar repetidamente información que ya está en poder de la Administración.

Para ello, estudiará una solución legislativa que facilite el intercambio seguro de datos entre instituciones públicas, como la Agencia Tributaria, la Cámara de Comercio y los ayuntamientos, en un plazo de dos años.

El Gobierno presentará en los próximos seis meses un plan plurianual sobre el futuro de la Administración central, mientras que los detalles concretos sobre cómo se aplicarán los recortes se conocerán en primavera.

En los últimos años, varios gobiernos neerlandeses también han intentado reducir el número de funcionarios, pero, en la práctica, la plantilla no ha dejado de crecer.