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Mundo
27 de octubre de 2026 - 16:50

Suben a cuatro los muertos por El Niño en Ecuador, con miles de viviendas dañadas

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Quito, 27 oct (EFE).- El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) confirmó este martes que ascendió a cuatro el número de fallecidos en Ecuador por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que han afectado a cerca de 32.000 personas desde el pasado 29 de agosto, fecha en la que se declaró la alerta roja en el país, según el más reciente reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Por EFE
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El presidente del COE, Roberto Luque, expresó su solidaridad con la familia de un joven de 18 años que falleció tras lanzarse, el lunes, a un canal para rescatar a un menor en en Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, donde las intensas lluvias del lunes causaron cerca de un centenar de emergencias.

Una de esas emergencias se registró con la embarcación turística Morgan, que sufrió un incidente mientras estaba amarrada en el Malecón 2000 de Guayaquil, según la Armada, que anotó no hubo heridos y fue rescatada una persona, presuntamente el guardia de la embarcación.

Por las fuertes lluvias del lunes se inundaron unos 42 sectores de Guayaquil. En algunos barrios, el agua llegó por encima de la cintura de las personas que intentaban llegar hasta sus casas, y también se registraron inundaciones en varias de las avenidas más transitadas de la ciudad, lo que colapsó el tráfico.

Algunos vuelos que debían llegar el lunes a la ciudad fueron desviados temporalmente debido a las condiciones meteorológicas, mientras que el Ministerio de Educación modificó horarios de clase.

Las lluvias también provocaron la caída de al menos tres árboles y de un muro en el norte de la ciudad, pero la Alcaldía señaló que estos incidentes no dejaron personas heridas.

Sin precisar en qué provincia, Luque informó, además, de que dos personas están desaparecidas y señaló que al momento hay afectaciones en las provincias del Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro (fronteriza con Perú) y Esmeraldas (fronteriza con Colombia).

De acuerdo con la SNGR, esta mañana había 15 ríos desbordados en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Esmeraldas y Los Ríos.

Mientras en zonas de la costa hay inundaciones, en las provincias andinas del Azuay y Tungurahua hubo incendios forestales el lunes, en tanto que en la amazónica de Morona Santiago, los organismos de socorro informaron de destrozos y caída de árboles por el paso de vientos huracanados, en la comunidad de Pania.

Según los registros de la SNGR, con corte al 26 de octubre, 2.258 personas están damnificadas por la temporada de lluvias, que ha afectado también a 7.777 viviendas y destruido 20.

La Secretaría indicó que se han reportado cerca de 760 eventos adversos por lluvias que han afectado en distinta medida a 23 de las 24 provincias del país, y detalló que los eventos más recurrentes han sido inundaciones (55,717 %), y deslizamientos (18,33 %).

La titular de la SNGR, Carolina Lozano, calcula que más de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas, de las cuales 145.523 podrían llegar a una condición de damnificadas.

Lozano recordó que el Gobierno ha previsto un presupuesto consolidado interinstitucional de 650 millones de dólares para prevención, reducción del riesgo y respuesta frente a El Niño.

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