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Mundo
27 de octubre de 2026 - 17:20

Un muerto y un herido deja tiroteo entre asaltantes y autoridades en el centro de México

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Ciudad de México, 27 oct (EFE).- Un presunto asaltante murió y otro resultó herido, aunque logró escapar, durante un enfrentamiento a tiros con agentes federales que frustraron este martes un intento de robo a un camión de carga en el municipio de Celaya, en el estado mexicano de Guanajuato (centro).

Por EFE
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Según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de su cuenta oficial en X, elementos de la SSPC intervinieron para evitar el atraco en carretera cuando fueron atacados con armas de fuego por los asaltantes.

"Compañeros de la SSPC fueron agredidos con armas de fuego mientras intervenían ante un presunto robo a transporte de carga, al repeler la agresión, uno de los agresores resultó abatido y otro lesionado, quien logró huir del lugar", detalló García Harfuch.

De acuerdo con un comunicado posterior de las dependencias de seguridad, los hechos ocurrieron sobre la carretera Salvatierra-Celaya, a la altura de la comunidad de Ojo Seco, donde agentes de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR), junto a corporaciones estatales, detectaron a varias personas que traspaleaban mercancía de un camión a otro vehículo.

Al aproximarse para verificar la situación, sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta abrieron fuego contra los uniformados, lo que desató el tiroteo.

Tras el enfrentamiento, las autoridades aseguraron el camión de carga, un inhibidor de señal satelital utilizado comúnmente para bloquear rastreadores GPS y tres teléfonos celulares.

El titular de la SSPC aseguró que, bajo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno intensificará las labores de inteligencia e investigación para desarticular a las redes delictivas dedicadas al asalto de transportistas en carretera.

"Nuestro objetivo no es solamente impedir robos, sino desarticular las estructuras delictivas que los hacen posibles y garantizar carreteras más seguras para todas y todos", sostuvo el secretario, quien también agradeció el respaldo operativo y la coordinación brindada por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

El enfrentamiento armado en Guanajuato se produce en medio de una jornada de reclamos por parte del gremio de los transportistas, que este martes acordó levantar los bloqueos y suspender las movilizaciones que afectaron al menos a 19 estados del país.

El alto a las protestas se da tras pactar mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender la inseguridad en las carreteras, la infraestructura vial y diferendos fiscales.

El sector del transporte de carga, agrupado en organizaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), había convocado a un paro nacional indefinido para denunciar la persistencia de asaltos, extorsiones y homicidios de choferes en las principales rutas comerciales del país.

Ante esta problemática frente el Gobierno mexicano ofreció instalar mesas de diálogo permanentes coordinadas con la Guardia Nacional y las distintas dependencias de seguridad.

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