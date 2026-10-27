Una exposición descubre dos siglos de historia nocturna del Arco del Triunfo de París

"Esta exposición cuenta la historia del Arco del Triunfo por la noche, desde el inicio del siglo XIX hasta la actualidad", explica a EFE la co-comisaria Viviana Gobbato-Guimendego.

'Triomphe, la nuit' (Triunfo por la noche), que abre al público este miércoles y podrá visitarse hasta el 26 de marzo de 2027, ocupa la Sala de las Palmas, un pequeño espacio en lo alto del arco que tiene su propia historia, pues allí se depositaron los restos del soldado desconocido hasta su entierro bajo el monumento.

Entre las ilustraciones presentadas, una muestra el Arco del Triunfo iluminado con fuegos artificiales con motivo de la boda de Napoleón I y María Luisa de Austria en 1810.

En aquella época el monumento aún no estaba acabado, así que para poder integrarlo en las celebraciones, recrearon su estructura con telas. Esa fue la primera vez en la que el monumento se convirtió en escenario de una gran celebración nocturna.

Durante buena parte del siglo XIX, el arco solo se iluminó en momentos excepcionales, como el homenaje tras la muerte de Victor Hugo o las ceremonias vinculadas a la memoria nacional, como refleja la muestra.

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La imagen de París como ciudad de la luz, acostumbrada hoy a recibir visitantes de noche para contemplar sus monumentos, tardaría aún mucho en consolidarse.

"El Arco del Triunfo desaparecía por la noche hasta 1930", explica Gobbato-Guimendego, que recuerda que durante sus primeros cien años el monumento existía, en la práctica, solo a la luz del día.

El cambio llegó con las nuevas tecnologías de iluminación y con el trabajo del iluminador Fernand Jacopozzi, que introdujo la iluminación eléctrica en 1928, antes de que esta se hiciera permanente a partir de 1930.

Con el tiempo, la luz pasó a formar parte de su identidad y abrió nuevas posibilidades para artistas y creadores.

Las obras se presentan en facsímiles para garantizar su conservación en las condiciones particulares de la sala. Entre ellas figuran fotografías de Robert Doisneau y Sabine Weiss, así como imágenes de intervenciones artísticas como la de Christo y Jeanne-Claude, que envolvieron el Arco del Triunfo en 2021.

El recorrido también recuerda momentos en los que el monumento dejó de ser únicamente un lugar de memoria para convertirse en centro de la vida colectiva.

"Los medios de comunicación empezaron a mostrar el monumento por la noche a raíz de eventos internacionales, como el bicentenario de la Revolución francesa en 1989 o la victoria de la selección francesa en su primer Mundial de fútbol de 1998 -explica Gobatto-Guimendego-. Fue gracias a los medios que se difundió esa imagen internacional" del monumento iluminado.

"Iluminar el patrimonio no es un gesto neutro", subraya la otra comisaria, Isabelle Rouge Ducos, que destaca los significados que la luz añade a un edificio y los nuevos rituales que surgen a su alrededor. Esa reflexión llega hasta el presente, cuando las ciudades se plantean cómo reducir el consumo energético y la contaminación lumínica sin renunciar a la iluminación de sus monumentos.

Encargado por Napoleón en 1806 y terminado en 1836, el Arco del Triunfo recibió cerca de 1,85 millones de visitantes en 2025. Es uno de los monumentos más visitados y admirados de Francia tanto de día como al caer la noche.