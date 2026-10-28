A seis días de las elecciones de EEUU: escándalo en Alaska y más apoyos para Talarico

La exclusiva publicada por el diario The New York Times, que obtuvo mensajes de texto entre miembros de la campaña de la candidata demócrata al Senado, Sandy Peltola, que revelan una supuesta maniobra para reclutar a una persona con el mismo nombre que su rival repúblicano (Dan Sullivan) que se presentara a los comicios con la idea de confundir a los votantes y restarle apoyos.

El entramado habría logrado dar con Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado que se presentó en las primarias por el Partido Republicano y logró colarse en la boleta del 3 de noviembre como independiente.

El presidente, Donald Trump, acusó hoy mismo a Peltola de fraude y pidió que no se le permita participar en las elecciones y que se la procese por vía penal.

El Gobierno Trump ya presentó una querella al alegar que la presencia de un segundo candidato independiente llamado Daniel Sullivan podría confundir a los votantes y solicitó a un tribunal que, llegado el caso, retrase la certificación de los comicios si el senador republicano Sullivan resulta derrotado.

Los votantes inscritos como demócratas mantienen una ventaja en los registros del voto anticipado en los territorios con censos partidistas, según datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, a menos de una semana para las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta este miércoles, los electores que figuran como afines al Partido Demócrata suman el 44,6 % de los 18.103.869 votos reportados por 27 estados que llevan estos registros, frente al 31,3 % de los votantes identificados como republicanos.

James Talarico, el candidato demócrata a senador por Texas, sigue sumando apoyos inesperados, ya que este miércoles un grupo de cinco políticos republicanos que ocuparon cargos públicos se unió a su campaña y expresó su rechazo a su rival, Ken Paxton.

Esta adhesión llega una semana después de que otras dos voces republicanas en Texas, Neil Bush, hijo del expresidente George H.W. Bush (1989-1993) y hermano del también expresidente George W. Bush (2001-2009), y Wayne Thorburn, exdirector ejecutivo del Partido Republicano de Texas, se desmarcaran también públicamente del candidato de su partido y apoyaran a Talarico.

Paxton, quien fue elegido en 2014 como fiscal general de Texas, tiene un largo historial de denuncias de corrupción en su contra que podría acabar deparando el primer senador demócrata elegido en Texas desde 1988.

En contraste con el resto de latinos, el 68 % de los cubanoestadounidenses en el sur de Florida (EE.UU.) apoya a los candidatos republicanos al Congreso, reveló este miércoles una encuesta de la Universidad Internacional de Florida (FIU) que apunta que esta comunidad mantiene el respaldo récord que mostró por el partido de Donald Trump en 2024.

El apoyo de los cubanos a los republicanos se registra pese a que dos de cada tres, desaprueban el incremento de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales durante el segundo mandato de Trump, y la mitad reprueba su gestión de la economía, según datos de la encuesta.

En Estados Unidos, la organización y administración de elecciones está descentralizada y corresponde principalmente a los estados y autoridades locales, incluso cuando se elige al presidente o a los miembros del Congreso federal.

Las autoridades estatales supervisan el sistema electoral en sus territorios, mientras que condados o municipios suelen encargarse de tareas como gestionar el registro de votantes, organizar los centros de votación y realizar los escrutinios.

Por otra parte, existe la Comisión Federal Electoral (FEC), que se encarga de supervisar la financiación de las campañas, aunque solo en aquellas de alcance federal (las que corresponden a la presidencia y a las dos Cámaras del Senado), mientras que son las autoridades estatales las supervisan los ingresos y gastos de las campañas para gobernador, legislaturas estatales, alcaldías o concejos municipales.

El jueves se publican los datos del producto interior bruto (PIB) y el índice de gastos para consumo personal (PCE), un deflactor que es clave en las decisiones de la Reserva Federal a la hora de determinar los tipos de interés.

Mientras se prevé que el PIB muestre una expansión sólida por encima de un 3 %, está por ver qué parte de ese crecimiento viene dado por la inversión en inteligencia artificial (IA), la cual despierta cada vez más recelos entre el votante estadounidense, al tiempo que se espera una subida del PCE de en torno al 3,7 %, lo que vendría a subrayar aún más el encarecimiento de la vida en el país, algo que está lastrando a los republicanos en los sondeos.