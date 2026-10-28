Bladex aumenta 15 % trimestral su portafolio de crédito hasta 16.584 millones de dólares

En términos interanuales, el portafolio de crédito experimentó un aumento del 35 % en comparación con el mismo periodo de 2025. Al cierre del trimestre, este estuvo integrado por una cartera comercial de 14.976 millones de dólares (un 38 % más interanual) e inversiones de Tesorería por 1.608 millones (un 14 % más).

El presidente ejecutivo de Bladex, Jorge Salas, destacó que los resultados confirman la capacidad del banco para crecer de forma rentable en un entorno global complejo, en línea con su Estrategia 2030.

En los primeros nueve meses del año, Bladex acumuló una utilidad neta de 186 millones de dólares, un 9 % más que en el mismo periodo de 2025.

Los ingresos netos por intereses alcanzaron un máximo histórico de 79,8 millones de dólares en el tercer trimestre, un 18 % más interanual, mientras que los ingresos por comisiones y otras fuentes crecieron un 26 %, hasta los 19,3 millones de dólares.

En cuanto a la calidad de la cartera, el 99,1 % del portafolio de crédito se mantuvo clasificado en Etapa 1 (exposiciones de reconocimiento inicial sin aumento significativo del riesgo crediticio). Las exposiciones en Etapa 2 representaron el 0,5 %, mientras que los créditos clasificados en Etapa 3 sumaron 75,1 millones de dólares, equivalentes al 0,4 % del portafolio total de crédito, con una cobertura de reservas de 1,4 veces.

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Al cierre de septiembre, el banco registró depósitos por 7.912 millones de dólares —equivalentes al 56 % de sus fuentes de fondeo— y una posición de liquidez de 1.960 millones de dólares (12 % de sus activos totales).

La vicepresidente ejecutiva de finanzas de Bladex, Annette van Hoorde de Solís, subrayó que la diversificación del fondeo y los sólidos niveles de liquidez y capital otorgan al banco "flexibilidad para acompañar las necesidades de los clientes y seguir creciendo con prudencia".

De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) citadas en el informe, América Latina crecerá un 2,3 % en 2026, en un contexto de incertidumbre global, condiciones financieras restrictivas y tensiones geopolíticas.