Bukele reafirma al primer ministro de Haití el apoyo de El Salvador contra las pandillas

El país centroamericano, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del pasado 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños cuyo paradero se desconoce.

La Cancillería salvadoreña informó, en un comunicado, que Bukele y el primer ministro haitiano también hablaron sobre "la permanencia de la misión que El Salvador mantiene" en Haití.

"El presidente Bukele destacó la contundencia de la operación para rescatar a los aerotécnicos salvadoreños, al tiempo que reafirmó la disposición de El Salvador de continuar apoyando las labores de seguridad en contra de las pandillas en dicha nación, en beneficio del pueblo haitiano", indicó la nota.

El mandatario salvadoreño, según la Cancillería, "agradeció el apoyo de la población haitiana, así como la cooperación de las autoridades de ese país, incluida sus fuerzas de seguridad locales".

De acuerdo con el comunicado, "El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de 2.000 soldados" para rescatar a los soldados salvadoreños.

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En Puerto Príncipe se habla de la posible llegada de otros vuelos chárter procedentes de El Salvador, cuyo despliegue militar se desarrolla al margen del mandato definido en septiembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la operación de la GSF.

Esa fuerza multinacional está compuesta en la actualidad por más de mil soldados de El Salvador, Guatemala Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y Chad, y su comandante es el general de división mongol Edernebat Batsuuri.

El Gobierno del primer ministro haitiano mantiene silencio sobre la operación salvadoreña para rescatar a sus cuatro militares que, por el alto número de tropa movilizado parece ir más allá en la guerra contra las pandillas.

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

El pasado sábado circularon versiones sobre el hallazgo de unos restos humanos que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos, pero el presidente Bukele descartó esa información.