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Mundo
28 de octubre de 2026 - 12:50

Corte de Panamá condena a una empresa por la muerte de dos venezolanos y un costarricense

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Ciudad de Panamá, 28 oct (EFE).- Una corte de Panamá halló culpables del delito de homicidio culposo a una empresa constructora y a una ingeniera por la muerte de dos ciudadanos venezolanos y un costarricense en marzo de 2018, cuando el vehículo que ocupaban cayó al vacío desde el cuarto piso del estacionamiento de un edificio residencial de la capital panameña.

Por EFE
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El Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó este miércoles que el juicio oral por este caso, que causó conmoción en la sociedad panameña y dejó a una ciudadana venezolana con una lesión vertebral que la mantiene de por vida en una silla de ruedas, culminó a última hora del martes con la declaratoria en primera instancia de culpabilidad, mientras que la sentencia se dará a conocer en una audiencia posterior.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía explicó que "la empresa constructora incumplió las disposiciones establecidas en el Reglamento de Diseño Estructural de Panamá durante el período de construcción del PH Breeze, comprendido entre 2008 y 2011".

"Según la Fiscalía, la responsabilidad penal por el delito de homicidio culposo deriva de la inobservancia del deber de cuidado por parte de la ingeniera residente y de la empresa constructora, al participar en la edificación de una estructura que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad contemplados en el Reglamento de Diseño Estructural de Panamá (REP-2004)", de acuerdo con la información judicial.

Al momento del accidente, el 28 de marzo de 2018, se informó que las víctimas eran un hombre de 60 años, su hija de 20, ambos venezolanos, y un joven costarricense de 26 años.

Sabrina Murillo, sobreviviente del accidente, expresó en sus redes sociales que "se hizo justicia" con la sentencia de primera instancia dictada el martes, que puede ser apelada por las partes.

"Después de más de 8 años de dolor, de aprender a vivir con tantas ausencias y de seguir luchando, hoy siento que finalmente nuestras voces fueron escuchadas. Nada me devolverá lo que perdí. Pero hoy siento un poquito de paz en medio de tanto dolor. Sé que esta lucha aún no termina, y les pido de corazón que me ayuden a compartir nuestra historia para que ninguna otra familia tenga que vivir lo que vivimos nosotros", agregó.

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