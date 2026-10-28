Cubanoestadounidenses en Florida mantienen apoyo récord a los republicanos, según encuesta

La 'Encuesta Cuba 2026' halló que el 28 % de esta comunidad en este estado, donde reside el 63 % de esta población en Estados Unidos, apoya a los demócratas de cara a las elecciones de medio mandato, mientras persiste el respaldo récord a los republicanos que registró FIU en 2024.

El apoyo de los cubanos a los republicanos ocurre pese a que dos de cada tres, el 66 %, desaprueba el incremento de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales bajo el mandato del presidente Donald Trump, y la mitad, el 50 %, reprueba su gestión de la economía, detalló la encuesta.

Pero el 57 % de los cubanos en Florida apoyan la guerra en Irán y dos de cada tres, el 66 %, respaldan la política de Trump contra La Habana.

"La decepción con la Administración Trump no ha movido a los cubanoestadounidenses fuera del Partido Republicano", declaró Guillermo J. Grenier, investigador principal de la 'Encuesta Cuba' y profesor de sociología del Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de la FIU, en un comunicado.

Los datos de los cubanos contrastan con una encuesta de latinos en general de FIU y YouGov que mostró el martes que más de la mitad de los votantes hispanos en Estados Unidos, el 54,6 %, planea apoyar a los candidatos demócratas al Congreso, mientras que solo uno de cada tres, el 32,9 %, aprueba a Trump.

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"Es muy claro que los cubanoestadounidenses son todavía mayormente republicanos y que se identifican y apoyan al presidente", comentó el profesor Eduardo Gamarra, director del Latino Public Opinion Forum de FIU.

El estudio de opinión, que se realiza desde 1991, encontró que el 40 % de los cubanos en Florida espera "un cambio político mayor" en la isla dentro de cinco años y el 22 % dentro de un año, mientras el 29 % no cree que ocurra "nunca".

El 73 % apoyaría una operación militar para derrocar al actual Gobierno.

Casi siete de cada 10, el 69 %, creen que la política de "máxima presión" de Washington "traerá un cambio de régimen" a La Habana, y el 80 % rechaza que Estados Unidos permita que el actual gobierno cubano permanezca a cambio de reformas de libre mercado.

La mayoría de los cubanoestadounidenses respaldan las medidas más duras de Trump, como la "máxima presión" (77 %), el bloqueo al petróleo (65 %) y mantener a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo (69 %).

La encuesta se realizó del 4 al 29 de septiembre mediante llamadas telefónicas a 1.004 cubanos en el sur de Florida con un margen de error de 3,1 % y un nivel de confianza del 95 %.