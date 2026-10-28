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Mundo
28 de octubre de 2026 - 13:30

EEUU sanciona al Ministerio de Defensa y una empresa de Ruanda por respaldar al M23

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Nairobi, 28 oct (EFE).- Estados Unidos impuso este miércoles sanciones contra el Ministerio de Defensa de Ruanda y la entidad financiera Zigama Credit and Savings Society por su respaldo a los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

Por EFE
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El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, denunció en un comunicado que miles de tropas ruandesas combaten junto al M23 en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, a las que han proporcionado armamento, entrenamiento, misiles tierra-aire y equipos de interferencia que amenazan la aviación civil.

"El apoyo del Ministerio de Defensa de Ruanda al M23 viola esas obligaciones y socava los objetivos de paz y prosperidad de los Acuerdos de Washington", señaló Pigott en referencia al pacto firmado entre los líderes de la RDC y Ruanda el 4 de diciembre de 2025 para poner fin al conflicto en la región de los Grandes Lagos.

Estados Unidos exigió el cese inmediato del respaldo a la milicia y advierte de que el sector privado debe vigilar sus cadenas de suministro en las zonas mineras de oro y coltán bajo control del M23, como Rubaya, donde la población civil sufre trabajo forzado.

"Estados Unidos exige a todos los actores que respeten la soberanía y la integridad territorial de la RDC y utilizará todas las herramientas disponibles para exigir responsabilidades a quienes prolonguen este conflicto", concluyó el portavoz.

El conflicto en el este de la RDC alcanzó una nueva dimensión el pasado 13 de octubre con el nacimiento de una nueva coalición rebelde, el Frente para la Refundación de la Nación (FRN), liderada por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrada por el M23, que combate desde hace años a Kinsasa con el apoyo de Ruanda.

Los combates se intensificaron a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma, capital de la provincia oriental de Kivu del Norte y, semanas después, Bukavu, capital de la vecina provincia de Kivu del Sur.

Desde que los presidentes de la RDC y Ruanda -Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente- firmaron el 4 de diciembre de 2025 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre de 2025 rubricaron en Doha un acuerdo marco.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).

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