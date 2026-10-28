El bono del Tesoro de EEUU a 10 años alcanza el 5,045 % tras mantener la Fed los tipos

A las 14:15 hora local (18.15 GMT), poco después del anuncio, el rendimiento de los títulos a 10 años, indicador de referencia para las hipotecas, los préstamos para automóviles y la deuda de tarjetas de crédito, subía 5,2 puntos básicos.

La Fed optó este miércoles por mantener el precio del dinero en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %, en línea con lo pronosticado por los analistas.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años, el que sigue más de cerca las decisiones de la Fed a corto plazo, subía 3,9 puntos básicos, hasta el 4,77 %.

El título a 30 años, que refleja el riesgo a largo plazo, avanzaba 3 puntos básicos, hasta el 5,335 %.

Ante la expectativa de que los tipos permanezcan elevados durante más tiempo, los inversores suelen exigir una mayor rentabilidad para comprar deuda estadounidense, lo que presiona a la baja los precios de los bonos y al alza sus rendimientos.

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El organismo decidió no mover ficha, después de subir el precio del dinero en septiembre por primera vez en más de tres años, pese a que reconoce en un comunicado que "la inflación sigue siendo elevada", con el IPC por encima del 3 % en los últimos tres meses, impulsado en parte por el encarecimiento de los combustibles a raíz de las guerras en Irán y Ucrania.

Diez de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) votaron a favor de la decisión del banco central. Lisa Cook y Beth Hammack votaron en contra de mantener congelado el referencial y expresaron su preferencia por incrementar los tipos en un cuarto de punto, una subida que ya prevén los mercados para la reunión del banco central estadounidense de diciembre.