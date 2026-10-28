El embajador de EE.UU. afirma que a China le "vendría bien un México caótico e inseguro"

"A China le vendría bien que México fuera un lugar caótico e inseguro en la frontera sur de EE.UU., le vendría tan bien que está dispuesta a incentivar a empresas que, de hecho, les costarán dinero, con el fin de crear una dependencia y generar ese caos", expuso el diplomático estadounidense en la Conferencia de Inversionistas Globales del Instituto Milken.

En este sentido, Johnson cuestionó la "sinceridad (de China) a la hora de querer operar aquí, tan cerca de Estados Unidos, y llevarse cosas de México cuando juntos podríamos convertir esas cosas en productos y venderlas en todo el mundo como una entidad norteamericana".

El embajador explicó que la frontera México-EE.UU. no tiene por qué ser una "barrera" ya que también supone "oportunidades".

"Cuando hablamos de seguridad, obviamente queremos que México esté seguro, queremos que todo el hemisferio occidental esté seguro. Pero tenemos una razón egoísta para ello", apuntó.

En su intervención, el diplomático indicó que México y Estados Unidos están entrelazados, por lo que "es bueno para Estados Unidos que México sea seguro, próspero, que sea un lugar donde la gente pueda ganarse la vida, y eso no ocurre con China".

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Por último, Johnson destacó que Norteamérica tiene "todo lo que los demás (países) desean. Entre nuestras dos naciones, y voy a incluir a Canadá, tenemos todo lo que todos los demás desearían tener".

En el evento también participaron el secretario de Hacienda de México, Édgar Amador Zamora; el embajador mexicano en Estados Unidos, Roberto Lazzeri; el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, y numerosos líderes empresariales norteamericanos.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor ha fortalecido la inversión estadounidense, pero la guerra comercial entre EE.UU. y China ha provocado que empresas chinas busquen establecerse en México como una estrategia de relocalización o ’nearshoring’ de su manufactura para estar más próxima a Estados Unidos para evitar aranceles lo que ha generado tensiones con Washington.