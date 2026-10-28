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Mundo
28 de octubre de 2026 - 12:55

El gran maestre de la Orden de Malta visita Paraguay para fortalecer cooperación

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Asunción, 28 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió este miércoles al gran maestre de la Orden de Malta, John Dunlap, quien llegó al país para la firma de un acuerdo que permitirá fortalecer la cooperación conjunta, como parte de una gira por Suramérica, que incluye también a Argentina y Chile.

Por EFE
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Peña saludó con honores a Dunlap y su comitiva en el Palacio de López, la sede del Gobierno en Asunción, la capital paraguaya, donde ambos sostuvieron una reunión privada.

Dunlap, quien lidera una de las más antiguas instituciones cristianas, llegó en la noche del martes al país procedente de territorio argentino y permanecerá en Paraguay hasta el jueves, dijeron a EFE fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En noviembre de 2023, Peña se entrevistó con Dunlap durante su visita al Palacio Magistral de la Orden de Malta, en Roma, que tuvo lugar tres meses después de que asumiera el Ejecutivo en Paraguay.

Tras su encuentro de este miércoles, Peña y Dunlap asistieron a la firma por parte del canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, y del gran canciller de la Orden de Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, de un Acuerdo Marco de Cooperación, que abarca aspectos como asistencia sanitaria, voluntariado y reducción del riesgo de desastres, detalló en un comunicado la Presidencia en Asunción.

El documento prevé igualmente la creación de una comisión mixta para seleccionar y dar seguimiento a los proyectos conjuntos.

La agenda del gran maestre en el país incluye una reunión con el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Isaías Fretes, y con la Asociación Paraguaya de Caballeros de la Soberana Orden de Malta, fundada en mayo de 2005, según fuentes del Ministerio de Relaciones de Exteriores.

Durante su paso por Buenos Aires, Dunlap se entrevistó con el presidente argentino, Javier Milei, el canciller del país, Pablo Quirno, y otras autoridades. Continuará su viaje por Chile.

Paraguay estableció en 1951 relaciones con la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, fundada en 1113.

Esa organización laica de la iglesia Católica se dedica en la actualidad a la asistencia médica, social y humanitaria y es reconocida como un sujeto de derecho internacional con relaciones bilaterales con unos cien Estados.

Dunlap, un abogado canadiense de 69 años, se convirtió en 2023 en el primer miembro del continente americano al frente de esa institución, un cargo que ejercerá durante diez años, según la nueva Constitución de la Orden aprobada en septiembre de 2022 por el papa Francisco, quien falleció en abril de 2025.

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