Estudio señala riesgos para comercio agrícola de América ante posibles restricciones de UE

El estudio identifica un comercio agroalimentario anual de aproximadamente 44.200 millones de dólares expuesto a los posibles cambios normativos de la UE, de los cuales 29.700 millones corresponden a Suramérica, 10.800 millones a Norteamérica, 4.810 millones a Centroamérica y 427 millones al Caribe.

Por países, Brasil registra el mayor valor en riesgo con 15.400 millones de dólares al año, seguido por Estados Unidos con 7.680 millones, Argentina (4.620 millones), Perú (2.840 millones), Canadá (2.000 millones), Colombia (1.970 millones), Chile (1.830 millones), Costa Rica (1.630 millones) y Ecuador (1.260 millones).

El informe subraya como ejemplos de vulnerabilidad ante las eventuales nuevas restricciones la soja, el café, los cítricos y el maíz de Brasil; los frutos secos y los cereales de Estados Unidos; los derivados de la soja, el maní, la semilla de girasol y los cítricos de Argentina; el aguacate, el café, las bayas, la uva, el mango y el espárrago de Perú; la piña y el banano de Costa Rica; el café y el aceite de palma de Honduras, y el banano, el cacao y el mango de la República Dominicana.

Las repercusiones reales, aclara el estudio, dependerán de factores como el uso actual de los pesticidas, los niveles de residuos en los productos exportados, la disponibilidad de productos alternativos para la protección de los cultivos, la capacidad de adaptación de los productores y el acceso a mercados de exportación alternativos.

En el documento se examinan las posibles consecuencias del Paquete de Simplificación de la Inocuidad de los Alimentos y los Piensos, propuesto por la Comisión Europea y también conocido como Ómnibus X, mediante el cual “se introducirían normas más restrictivas relativas a los residuos de pesticidas en los productos agrícolas importados”, indicó el IICA.

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Según el IICA, en los cambios que estudia la UE los límites máximos de residuos (LMR) de determinadas sustancias activas de pesticidas podrían ser reducidos hasta el límite de cuantificación, incluso en los casos en los que los límites de residuos estén respaldados por las normas internacionales del Codex Alimentarius o por evaluaciones del riesgo efectuadas por países exportadores.

Ello obligaría a los países a aplicar ajustes en las estrategias de manejo de plagas, las prácticas de producción y el uso de insumos, con mayores costos de producción.

El estudio, llamado ‘Evaluación del impacto de las restricciones de la UE en materia de LMR sobre las exportaciones agroalimentarias de las Américas’, elaborado por la consultora internacional Bryant Christie Inc. (BCI) para el IICA, recomienda realizar evaluaciones adicionales específicas por país con la participación de productores e industrias agrícolas, con el fin de examinar el uso de pesticidas, los datos sobre residuos, la disponibilidad de productos alternativos y los costos de adaptación a los nuevos requisitos normativos.

“Nuestro objetivo es proporcionar a los Estados sólidos datos técnicos que respalden la toma de decisiones fundamentadas y un diálogo constructivo, a la vez que promovemos la aplicación de medidas basadas en la ciencia y de normas internacionales que salvaguarden el comercio agrícola y la seguridad alimentaria mundial”, afirmó el director general del IICA, Muhammad Ibrahim.