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Mundo
28 de octubre de 2026 - 17:45

Jefe del Ministerio Público colombiano denuncia amenazas contra él, su familia y su equipo

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Bogotá, 28 oct (EFE).- El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, denunció este miércoles amenazas contra su seguridad, la de su familia y la de su equipo de trabajo, y advirtió que, aunque no hay conclusiones definitivas, personas al interior de la entidad pueden estar involucradas.

Por EFE
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"Estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo", manifestó Eljach durante un acto celebrado hoy en la sede de la Procuraduría, en Bogotá.

El jefe del Ministerio Público explicó que llevaba un mes sin acudir al edificio de la entidad, ubicado en el centro de la capital colombiana, y expresó su deseo de regresar a sus actividades con tranquilidad.

"Me siento un poco raro regresando acá. Ya va un mes que no venía a este edificio. Espero poder volver con la tranquilidad que uno se merece", dijo.

Eljach señaló que las amenazas también comprometían la seguridad de sus familiares y apuntó a una posible participación de funcionarios de la propia Procuraduría, aunque insistió en que todavía no existen conclusiones definitivas sobre el caso.

"Estaba muy comprometida mi seguridad y la de mi familia por razones que, sin tener conclusiones definitivas, involucran gente que trabaja acá", afirmó.

Las amenazas contra el procurador se conocen dos días después de que la Fiscalía abriera una investigación por las presuntas amenazas de muerte contra el registrador nacional, Hernán Penagos, tras una alerta sobre un posible plan para atentar contra su vida que, según informaciones divulgadas por medios locales, habría surgido desde una cárcel.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, informó de la situación a las autoridades, mientras que la Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer el origen de las intimidaciones e identificar a los responsables.

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