Keiko Fujimori viaja a El Salvador para reunirse con Bukele y conocer su megacárcel

Fujimori se dirigirá durante su viaje oficial a la ciudad de San Salvador y el municipio de Tecoluca para conocer los esfuerzos de ese país en el combate contra el crimen organizado, así como avances en la salud y la educación.

La jefe de Estado peruana viaja acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; del Interior, César Astudillo, y de Salud, Luis Dyer.

El jueves, la mandataria se reunirá con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para conocer el programa 'Cero ocio' de reinserción social, el proceso de formación policial y el marco legal adoptado por El Salvador para el combate contra la delincuencia organizada.

Asimismo, visitará la prisión de máxima seguridad Cecot, símbolo de la lucha contra las pandillas, y en la tarde será recibida por Bukele, quien ofrece una cena en su honor con las máximas autoridades salvadoreñas.

El viernes 30, la jefa de Estado sostendrá una reunión con el ministro de Salud, Francisco Alabi, para luego visitar el Hospital Rosales; en la tarde, se encontrará con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros, con quien conocerá la experiencia de una escuela pública emblemática.

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El presidente del Congreso peruano, Miguel Torres, destacó este miércoles que el viaje de la mandataria a El Salvador es "fundamental" y "un acierto" para poder conocer las "lecciones aprendidas" de un país que ha dado ejemplo sobre "cómo controlar y abatir la delincuencia y la inseguridad".

Agregó que la visita busca "consolidar las relaciones de cooperación internacional" con El Salvador y contribuir al fortalecimiento de instrumentos sobre seguridad ciudadana, seguridad penitenciaria y sistema de justicia, así como las estrategias de prevención y lucha contra el crimen organizado.

La participación del titular del Interior busca "identificar oportunidades de cooperación que puedan contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales" del Estado peruano en la lucha contra delincuencia transnacional y reforzamiento de sistemas penitenciarios.

El Senado de Perú aprobó el pasado 7 de octubre la solicitud de Fujimori para visitar El Salvador, del 28 al 31 de octubre, y sostener un encuentro privado con Bukele.

La próxima semana, Fujimori viajará a España, del 2 al 6 de noviembre, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que abordará, entre otros temas, la gestión de riesgo de desastres ante la llegada del fenómeno climático El Niño.