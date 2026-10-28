Kiev informa de labores de desminado y confirma que la tregua se extiende a Jersón ciudad

“Está en marcha el desminado de rutas. Este es un paso crucial para que pueda garantizarse la entrega segura de ayuda humanitaria y para permitir a los civiles que quieran irse de la ciudad que lo hagan”, escribió en X Lubinets, que volvió a subrayar que la primera dama de EE.UU., Melania Trump, medió en el acuerdo que hizo posible esta tregua y sigue coordinando el trabajo de ambos bandos.

El Defensor del Pueblo ucraniano también mencionó una vez más a su homóloga rusa, Yana Lantrátova, con la que continúa, según dijo, “los preparativos para (llevar a cabo) una misión humanitaria de asistencia a la población civil de Oleshki”.

En un mensaje de X separado, Lubinets había dado cuenta previamente de la situación en la ciudad de Jersón, capital de la región homónima en la que se encuentra también Oleshki.

“El alto el fuego ha tenido un impacto tangible en la ciudad misma. Jersón, que era atacada constantemente, ha vuelto literalmente a la vida. Hay más gente en la calle, y la vida urbana se ha animado. La gente sale de casa sin miedo, pasea y disfruta del sol de otoño”, escribió en ese mensaje Lubinets.

En dos comunicados prácticamente simétricos publicados durante la mañana, Lubinets y su homóloga rusa Latránova habían destacado que la tregua en la zona estaba siendo respetada escrupulosamente por ambas partes treinta horas después de haber sido declarada.

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Ninguno de los dos dio información exacta sobre el territorio específico al que se aplica este alto el fuego humanitario, del que está previsto que dure hasta el próximo 1 de noviembre.

En un mensaje publicado en la red social de su marido, Truth Social, la esposa del presidente de EE.UU., Melania Trump, ha dicho que el área de aplicación del alto el fuego se ha extendido más allá de Oleshki, a otras zonas dentro de la región de Jersón, para que puedan llevarse a cabo las operaciones humanitarias pertinentes.

Oleshki está situada en la orilla oriental del río Dniéper, en la parte de la región de Jersón ocupada por Rusia. La capital provincial del mismo nombre está al otro lado del río y bajo control del Gobierno de Kiev.

Antes de que se acordara este alto el fuego, Kiev denunció repetidamente que la población civil que permanecía en Oleshki y sus alrededores no tenía acceso a suministros regulares de comida y medicinas debido a las hostilidades y a un supuesto bloqueo ruso.