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Mundo
28 de octubre de 2026 - 22:30

La CIDH otorga medidas cautelares a favor de dos mujeres opositoras nicaragüenses presas

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San José, 28 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de dos mujeres opositoras nicaragüenses, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad en su país, donde están presas desde julio pasado.

Por EFE
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Las beneficiadas con esas medidas son Ana Marcela Valverde Cisne y María Dolores González Martínez, quienes se encuentran detenidas desde el pasado 14 de julio, según informó esta semana la CIDH.

En su resolución, la CIDH explicó que las mujeres se encuentran "en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Nicaragua".

Según el organismo que solicitó las medidas, las beneficiarias fueron detenidas por agentes policiales en sus respectivas viviendas, ubicadas en León y Managua, en el Pacífico.

Desde entonces, sus familiares no tienen información oficial sobre sus paraderos, destinos, condiciones de detención o sus estados de salud, pese a las gestiones de búsqueda realizadas ante diversas autoridades estatales en el país centroamericano.

La CIDH afirmó que el Estado de Nicaragua no respondió a la solicitud de información formulada durante el procedimiento de las medidas cautelares.

Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión consideró que ambas mujeres se hallan en una situación de gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable a sus derechos.

Por tanto, la CIDH solicitó a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de las dos opositoras con el fin de proteger sus derechos a la vida, integridad personal y salud con enfoque de género.

De igual forma, el país debe precisar si las beneficiarias se encuentran bajo custodia del Estado, las circunstancias y condiciones de sus detenciones.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria". EFE.

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