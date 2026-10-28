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Mundo
28 de octubre de 2026 - 13:05

La Eurocámara ve avances en los derechos fundamentales en Hungría tras la era Orbán

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Budapest, 28 oct (EFE).- Una comisión del Parlamento Europeo, encargada de Libertades y Justicia, aseguró este miércoles que, desde la salida del poder del ultranacionalista Viktor Orbán, Hungría ha hecho importantes avances en cuestión de derechos fundamentales, si bien el nuevo Gobierno conservador debería impulsar aún más reformas.

Por EFE
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"Las cosas han cambiado mucho. El nuevo Gobierno (del primer ministro Péter Magyar), ya en la campaña electoral, se comprometió con los valores fundamentales", afirmó ante la prensa la eurodiputada Sophie Wilmés, del grupo liberal Renew.

Wilmés dirigió una delegación del grupo de trabajo de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo que durante su misión de tres días en Budapest se entrevistó con políticos, ONG, sociedad civil y miembros del nuevo Gobierno, en el poder desde mayo pasado.

La eurodiputada belga recordó que hace un año y medio, cuando el grupo visitó el país, todavía bajo el Gobierno de Orbán, experimentó un "ambiente hostil" de sus interlocutores y un deterioro continuo de los derechos fundamentales.

La comisión publicará su informe sobre Hungría en diciembre próximo, señaló Wilmés, y añadió que "su primera impresión" es que el Gobierno de Magyar realizó cambios fundamentales en relación con los frenos y contrapesos democráticos, así como en la lucha contra la corrupción, entre otros.

"Hemos podido salir de los sótanos", citó Wilmés a una ONG -que no quiso nombrar- que caracterizó así la situación actual.

Eso sí, a pesar de los cambios registrados en muchos ámbitos, los miembros del grupo pidieron que el Gobierno avance en temas como el de los derechos de la comunidad LGTBI.

El Parlamento húngaro, con la mayoría absoluta del partido de Magyar, el Tisza, ha eliminado disposiciones anti-LGTBI de la polémica 'ley de defensa de los menores', pero en este terreno "no ha terminado el trabajo", afirmó Wilmés.

La eurodiputada recordó que en la Constitución y otras leyes sigue habiendo párrafos y disposiciones que limitan los derechos de esa comunidad.

El Gobierno de Orbán ha fijado en la carta magna, redactada sin consultar a otros partidos o actores sociales, que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, excluyendo la posibilidad del matrimonio de parejas del mismo sexo.

El Parlamento Europeo discutirá un informe preparado por el grupo que visitó Budapest esta semana y se espera que en diciembre los eurodiputados aprueben un documento final al respecto.

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