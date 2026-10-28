La guerra agravó la represión en Irán, con miles de muertos y 34 ejecutados por protestas

Al menos 34 personas han sido ejecutadas en relación con las protestas de diciembre y enero, mientras que miles de personas habrían muerto desde el inicio de los ilegales ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, según un informe que la experta ha preparado para la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida actualmente en Nueva York.

El informe, que abarca el periodo de febrero a agosto de 2026, documenta un endurecimiento de la presión sobre las familias de los manifestantes, así como la continuidad de las detenciones, los juicios y las ejecuciones vinculadas a las protestas.

Asimismo, denuncia que la guerra ha servido de cobertura para intensificar la represión, al presentar a los manifestantes como agentes de los Estados atacantes y perseguir eventos pacíficos como amenazas a la seguridad nacional, que enmarca delitos que pueden acarrear la pena de muerte.

Sato expone en su informe que la interrupción de internet impuesta por las autoridades iraníes ha dejado a la población más expuesta a los ataques, al impedirles acceder a información sobre los bombardeos y comprobar si sus familiares estaban a salvo.

El informe de la relatora es uno de los tres documentos de Naciones Unidas publicados en las últimas semanas sobre Irán, que, según la relatora, tienen en común la denuncia de la impunidad reinante.

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La experta indicó que no tiene conocimiento de investigaciones de las autoridades iraníes ni de conclusiones publicadas por Estados Unidos o Israel sobre las muertes que pueden haber causado, y subrayó que la preservación de las pruebas es esencial para evitar que se borren la verdad y la memoria de las víctimas.

En esta misma línea, instó al Gobierno iraní a establecer una moratoria de las ejecuciones, liberar a las personas detenidas por ejercer sus derechos, garantizar juicios justos e investigar todas las muertes causadas por sus fuerzas, al tiempo que pidió a Estados Unidos e Israel que cesen las hostilidades, investiguen sus ataques y publiquen los resultados.