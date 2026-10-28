ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 15:30

La Policía brasileña dice que no hay "registro oficial" de la salida de Flávio Bolsonaro

Imagen sin descripción

São Paulo, 28 oct (EFE).- La Policía Federal de Brasil informó este miércoles que no hay "registro oficial" en los puestos de control fronterizos de la salida del excandidato presidencial derrotado Flávio Bolsonaro, quien cruzó a Argentina antes de seguir rumbo a Estados Unidos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La institución defendió en un comunicado su actuación, al afirmar que la decisión judicial de cancelarle los pasaportes brasileños y ordenarle entregar los de otras nacionalidades, el desencadenante de la huida, "no caracteriza por sí misma la condición de prófugo".

Además, señaló que estas medidas tampoco autorizaban a encarcelar a Bolsonaro ni a someterlo a una vigilancia permanente.

El magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes determinó las restricciones de viaje como medida cautelar tras un pedido de la propia Policía, en el marco de una investigación por lavado de dinero y ante un supuesto riesgo de fuga.

La Dirección de Migraciones de Argentina, por su parte, informó hoy que el senador ultraderechista cruzó la frontera el martes por la noche por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, con documentos válidos y "sin ningún impedimento legal".

Bolsonaro pasó prácticamente todo el martes escondido en Brasil, sin responder a intentos de comunicación de sus aliados, antes de cruzar la frontera horas después de que salieran las primeras informaciones sobre los planes de fuga.

El excandidato, su mujer y las dos hijas embarcaron en un avión privado en Puerto Iguazú poco después de atravesar la frontera, hicieron una escala en Guayaquil (Ecuador) y aterrizaron este miércoles en Miami (EE.UU.).

Antes del viaje, Bolsonaro había asegurado el lunes que "nunca" pensó en huir, que entregaría los pasaportes y que se defendería en Brasil de esa "aberración".

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar