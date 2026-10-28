Las lluvias en el norte de Perú, vecino a Ecuador, baten récords históricos

Desde el 1 de octubre hasta el lunes 26, se acumularon precipitaciones que registran entre 70 y 80 veces los valores normales de la región, indicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) en su cuenta de la red social X.

En esta jornada, se registran lluvias intensas en las regiones de Tumbes y Piura, de acuerdo al pronóstico el Senamhi.

En Tumbes, durante las últimas 24 horas, la estación El Salto, ubicada en un destacamento de la Marina de Guerra, acumuló un valor de 102 milímetros (mm) de lluvia.

Asimismo, las estaciones Puerto Pizarro, Campamento Sede y Puente Tumbes reportaron cifras de hasta 45.2 mm, 25.1 mm y 12.9 mm, respectivamente.

Por su parte, en la vecina Piura, las estaciones de las localidades de Hualcuy y Paimas registraron acumulados de hasta 34.7 mm y 24.5 mm.

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Por otro lado, en la ciudad de Lima, ubicada en la costa central de Perú, la temperatura diurna registrada el martes subió hasta los 30 grados centígrados en los distritos del este, los más alejados del litoral del Pacífico.

Asimismo, las estaciones de los distritos de Jesús María y el Callao, en el puerto del mismo nombre, reportaron altas temperaturas de 29.4 °C y 28.3 °C.

"Estas condiciones son inusuales para la época y están asociadas a la presencia del Niño Costero" (con mayor incidencia frente a las costas de Perú y Ecuador), remarcó el Senamhi y recomendó el uso de gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protectores solares.