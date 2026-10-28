Las mineras chinas ya controlan 12,5 % de Nicaragua a través de concesiones, según una ONG

"Actualmente las empresas vinculadas con China suman un total de 23 empresas, las que en su conjunto poseen 93 lotes mineros concesionados y comprenden 1.554.332,02 de hectáreas, lo que representa alrededor del 12,5% del territorio nacional" de Nicaragua, precisó ese organismo en el informe.

"Son los actores chinos los que tienen mayor número de empresas, mayor cantidad de lotes concesionados y mayor cantidad de hectáreas, frente a otros capitales y empresas", afirmó la Fundación del Río, que preside el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz.

Entre 2021 y junio de 2026 el Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo había otorgado concesiones mineras a 22 empresas chinas en 84 lotes para el aprovechamiento de minerales metálicos, de acuerdo con el anterior informe.

La Fundación del Río actualizó su informe para cuestionar las recientes declaraciones de la Embajada de China sobre la minería en Nicaragua.

China rechazó el sábado las acusaciones de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica sobre supuestas prácticas coercitivas de mineras chinas en Nicaragua y su vínculo con el aumento de la minería ilegal en territorio costarricense. También aseguró que esas empresas no operan en la frontera ni en zonas cercanas, mientras que el Gobierno nicaragüense respaldó la declaración de Pekín.

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La Fundación del Río dijo que ha documentado que el Estado de Nicaragua ha concedido al menos tres concesiones a mineras chinas cerca de la zona fronteriza con Costa Rica, donde se habría incrementado la actividad minera ilegal.

El viernes, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica afirmó a través de la plataforma X que la "minería china en Nicaragua implica un costo para Costa Rica".

"Empresas mineras chinas en Nicaragua suelen emplear tácticas abusivas, como obligar a los mineros artesanales a vender su oro por debajo del precio de mercado", aseguró, a la vez que indicó que como resultado de estas tácticas coercitivas de las empresas mineras chinas, cada vez más mineros nicaragüenses cruzan la frontera para ingresar a Costa Rica y extraer oro ilegalmente.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó en febrero pasado su preocupación por una eventual "invasión" de mineros ilegales provenientes de Nicaragua, debido a las concesiones mineras que ese país ha otorgado a empresas chinas en sitios cercanos a la frontera bilateral.

El Gobierno de Costa Rica impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería de oro y otorgar concesiones a empresas en Las Crucitas, donde las autoridades policiales detienen constantemente a mineros ilegales, muchos de ellos nicaragüenses.