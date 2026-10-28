ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
28 de octubre de 2026 - 18:15

Las mineras chinas ya controlan 12,5 % de Nicaragua a través de concesiones, según una ONG

Imagen sin descripción

San José, 28 oct (EFE).- Empresas mineras chinas controlan el 12,5 % del territorio nicaragüense a través de concesiones otorgadas por el Gobierno de Nicaragua, que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos, según un informe actualizado de la ONG ambientalista Fundación del Río divulgado este miércoles en Costa Rica.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Actualmente las empresas vinculadas con China suman un total de 23 empresas, las que en su conjunto poseen 93 lotes mineros concesionados y comprenden 1.554.332,02 de hectáreas, lo que representa alrededor del 12,5% del territorio nacional" de Nicaragua, precisó ese organismo en el informe.

"Son los actores chinos los que tienen mayor número de empresas, mayor cantidad de lotes concesionados y mayor cantidad de hectáreas, frente a otros capitales y empresas", afirmó la Fundación del Río, que preside el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz.

Entre 2021 y junio de 2026 el Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo había otorgado concesiones mineras a 22 empresas chinas en 84 lotes para el aprovechamiento de minerales metálicos, de acuerdo con el anterior informe.

La Fundación del Río actualizó su informe para cuestionar las recientes declaraciones de la Embajada de China sobre la minería en Nicaragua.

China rechazó el sábado las acusaciones de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica sobre supuestas prácticas coercitivas de mineras chinas en Nicaragua y su vínculo con el aumento de la minería ilegal en territorio costarricense. También aseguró que esas empresas no operan en la frontera ni en zonas cercanas, mientras que el Gobierno nicaragüense respaldó la declaración de Pekín.

La Fundación del Río dijo que ha documentado que el Estado de Nicaragua ha concedido al menos tres concesiones a mineras chinas cerca de la zona fronteriza con Costa Rica, donde se habría incrementado la actividad minera ilegal.

El viernes, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica afirmó a través de la plataforma X que la "minería china en Nicaragua implica un costo para Costa Rica".

"Empresas mineras chinas en Nicaragua suelen emplear tácticas abusivas, como obligar a los mineros artesanales a vender su oro por debajo del precio de mercado", aseguró, a la vez que indicó que como resultado de estas tácticas coercitivas de las empresas mineras chinas, cada vez más mineros nicaragüenses cruzan la frontera para ingresar a Costa Rica y extraer oro ilegalmente.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó en febrero pasado su preocupación por una eventual "invasión" de mineros ilegales provenientes de Nicaragua, debido a las concesiones mineras que ese país ha otorgado a empresas chinas en sitios cercanos a la frontera bilateral.

El Gobierno de Costa Rica impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería de oro y otorgar concesiones a empresas en Las Crucitas, donde las autoridades policiales detienen constantemente a mineros ilegales, muchos de ellos nicaragüenses.

Lo
más leído
del día

01
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
02
Economía
¿IPS retirará sus fondos de Ueno? La respuesta al pedido de gremios y asegurados
Ver más
03
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
04
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
05
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más

Te puede interesar