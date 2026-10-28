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Mundo
28 de octubre de 2026 - 12:50

Marruecos suma 19 helicópteros Apache tras nueva entrega de EE.UU.

Imagen sin descripción

Rabat, 28 oct (EFE).- Estados Unidos entregó a Marruecos seis helicópteros de ataque AH-64E Apache, con lo que las Reales Fuerzas Aéreas marroquíes han recibido ya 19 de los 24 aparatos previstos en un programa de venta militar extranjera valorado en cerca de 1.300 millones de dólares, informaron hoy fuentes oficiales.

Por EFE
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La entrega se enmarca en la hoja de ruta de cooperación defensiva bilateral 2026-2036, firmada en abril en el Pentágono, según un comunicado de la Fuerza Operativa del Ejército de EE.UU para el sur de Europa y África (SETAF-AF),

Durante la ceremonia de entrega, que se celebró el lunes en la primera base aérea de Salé, cerca de Rabat, el general de división Matthew W. Brown, comandante de la SETAF-AF, destacó que la incorporación de estas unidades reforzará la preparación conjunta y la interoperabilidad entre ambos ejércitos.

Subrayó que pilotos y fuerzas terrestres estadounidenses y marroquíes entrenarán juntos sobre estos aparatos en próximas ediciones del ejercicio 'African Lion', la mayor maniobra militar conjunta de África.

Marruecos es uno de los dos países africanos que opera helicópteros Apache y el único del continente que cuenta con la versión AH-64E, la más avanzada, diseñada para misiones de ataque y reconocimiento.

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