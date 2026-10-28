Marruecos suma 19 helicópteros Apache tras nueva entrega de EE.UU.

La entrega se enmarca en la hoja de ruta de cooperación defensiva bilateral 2026-2036, firmada en abril en el Pentágono, según un comunicado de la Fuerza Operativa del Ejército de EE.UU para el sur de Europa y África (SETAF-AF),

Durante la ceremonia de entrega, que se celebró el lunes en la primera base aérea de Salé, cerca de Rabat, el general de división Matthew W. Brown, comandante de la SETAF-AF, destacó que la incorporación de estas unidades reforzará la preparación conjunta y la interoperabilidad entre ambos ejércitos.

Subrayó que pilotos y fuerzas terrestres estadounidenses y marroquíes entrenarán juntos sobre estos aparatos en próximas ediciones del ejercicio 'African Lion', la mayor maniobra militar conjunta de África.

Marruecos es uno de los dos países africanos que opera helicópteros Apache y el único del continente que cuenta con la versión AH-64E, la más avanzada, diseñada para misiones de ataque y reconocimiento.