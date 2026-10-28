Microsoft gana 36.629 millones de dólares en su primer trimestre fiscal, un 32 % más

En el trimestre, que terminó el 30 de septiembre, la empresa alcanzó una facturación de 92.279 millones de dólares, un 19 % más interanual, impulsada por el crecimiento de su negocio de nube, según un comunicado.

Los ingresos de Microsoft Cloud ascendieron a 63.900 millones de dólares, un 30 % más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que Azure creció un 48 %, hasta los 33.165 millones de dólares, agrega la nota.

El gasto de capital (capex) alcanzó los 45.200 millones de dólares, un 30 % más interanual, aunque por debajo de los 50.670 millones que esperaban los analistas. El mercado vigila el coste que supone para las empresas ampliar la infraestructura necesaria para desarrollar la inteligencia artificial (IA), así como su capacidad para rentabilizar sus enormes desembolsos.

Durante el trimestre, destinó 39.367 millones de dólares a la adquisición y construcción de instalaciones y equipos, frente a los 19.394 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

"Estamos ofreciendo a los clientes mayor capacidad, opciones, control y eficiencia de costes en toda nuestra plataforma", afirmó el presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella.

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Nadella también subrayó la importancia de ayudar a las organizaciones a "desarrollar y controlar sus propios sistemas" de IA con garantías de seguridad.

Mientras, la directora financiera, Amy Hood, afirmó que la compañía tuvo "un sólido comienzo" de ejercicio, con un crecimiento del 30 % de Microsoft Cloud, y señaló que "los resultados superaron las expectativas".

El beneficio neto incluyó una ganancia de 207 millones de dólares vinculada a las inversiones de Microsoft en la tecnológica OpenAI, frente a las pérdidas de 3.086 millones registradas un año antes. Si se excluye este efecto, el beneficio neto ajustado fue de 36.422 millones de dólares, un 18 % más interanual.

Asimismo, el beneficio por acción ajustado se situó en 4,89 dólares, un 18 % más, por encima de los 4,73 que estimaban los analistas.

Tras la publicación de los resultados, la empresa ganaba cerca de un 4 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

Esta semana, la empresa ofreció bajas incentivadas a 60.000 empleados, cerca de una cuarta parte de su plantilla global, tras acometer previamente este año dos reducciones mediante jubilaciones incentivadas anticipadas y despidos.