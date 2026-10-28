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Mundo
28 de octubre de 2026 - 17:55

Salvadoreños celebran a San Simón, el santo de los excluidos, y le piden salud y suerte

Imagen sin descripción

San Salvador, 28 oct (EFE).- Cientos de salvadoreños se reunieron este miércoles en un barrio de San Salvador para celebrar a San Simón, el santo de los excluidos, a quien le llevaron toda clase de ofrendas, en su mayoría flores, cigarrillos y alcohol, y al que pidieron favores relacionados con la salud, el dinero, el trabajo y la buena suerte.

Por EFE
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San Simón es un santo popular de origen mesoamericano, venerado en Guatemala y El Salvador, no reconocido oficialmente por la Iglesia católica, asociado a la protección, prosperidad y favores personales.

Vestidos con prendas negras, los devotos de San Simón, también conocido como Maximón, acudieron a un templo erguido para acogerles y el cual luce ataviado de diferentes tipos de arreglos florales cada 28 de octubre.

En el interior del templo, donde el aire está cargado de humo y olor a incienso, tabaco y ciprés, los devotos piden por favores, la eliminación de "maldiciones" y colocan dinero al pie de la imagen del "santo" de bigote, vestido con un traje y sombrero negro, corbata roja, acompañado de un bastón y de una botella de una bebida alcohólica.

Una de sus devotas, que prefirió mantener el anonimato, dijo a EFE que cada año acude a rezar a San Simón para pedirle salud, dinero y trabajo

"Hoy no le puse mucho (dinero), pero sé que me ayudará", comentó en voz baja la mujer.

La celebración a San Simón, considerado un santo apócrifo (falso), incluyó mariachis y combos de grupos musicales, además a los asistentes se les regaló comida, como tamales (comida típica de El Salvador elaborada con maíz), café, pastel (torta) y cerveza.

Don Luis compara a San Simón con un padre o un abuelo y explicó a EFE que ser su devoto implica respetarlo como se respeta a "los padres o abuelos que en algún momento miraron por ti cuando eras pequeño".

"¿Qué es un padre o un abuelo? Simboliza que te ayuda, que te apoya con algunas responsabilidades o acciones con las que no puedes tú solo (…) San Simón es un símbolo paternal y después del poder a Dios mi fe es a Dios y a San Simón", comentó el hombre que llegó vistiendo una camiseta con la imagen de San Simón y de San Judas.

Añadió que las ofrendas presentadas a este personaje "simbolizan agradecimiento por la ayuda brindada en este año que pasó".

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