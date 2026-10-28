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Mundo
28 de octubre de 2026 - 23:25

Samsung reporta ganancias récord de 56.281 millones de dólares en tercer trimestre por IA

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Seúl, 29 oct (EFE).- El fabricante de chips Samsung Electronics reportó este jueves un beneficio neto récord de 75,1 billones de wones (56.281 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2026, gracias a la firme demanda global de semiconductores en medio del auge de la inteligencia artificial.

Por EFE
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La cifra supone un aumento interanual del 515 %, frente a los 12,2 billones de wones (9.147 millones de dólares) registrados en el mismo período del año anterior, según detalló la firma surcoreana en un resumen de sus resultados.

Este beneficio neto supone además un nuevo récord trimestral para Samsung, al superar en un 4,9 % los 71,6 billones de wones (53.723 millones de dólares) registrados en el segundo trimestre de este año, que ya habían representado un máximo histórico para la compañía.

El beneficio operativo del gigante tecnológico llegó a un máximo histórico de 107,4 billones de wones (80.553 millones de dólares) entre julio y septiembre, frente a los 12,2 billones de wones (9.147 millones de dólares) del mismo período del año pasado, lo que supone una subida del 783 %.

La facturación por ventas volvió a registrar un récord trimestral de 195,3 billones de wones (146.402 millones de dólares), un 127 % más que en el tercer trimestre de 2025.

La división de semiconductores obtuvo un beneficio operativo de 106,5 billones de wones (79.835 millones de dólares), compensando las pérdidas operativas de 800.000 millones de wones (unos 600 millones de dólares) en el sector de dispositivos electrónicos (DX), que incluye telefonía móvil y televisores.

Samsung explicó que los resultados de su negocio de memorias estuvieron impulsados por el incremento de las ventas de chips de memoria de alto ancho de banda HBM4, utilizados en aplicaciones de IA, y la creciente demanda de unidades de almacenamiento SSD para servidores.

El beneficio neto del tercer trimestre, no obstante, quedó por debajo de las expectativas del mercado, que apuntaban a 87,01 billones de wones (65.268 millones de dólares), según un sondeo del brazo de información financiera de la agencia local de noticias Yonhap.

Tras la publicación de los resultados, las acciones de Samsung Electronics, la empresa de mayor capitalización, bajaban casi un 4 %, una hora y media después del inicio de operaciones del parqué surcoreano, mientras el índice principal, Kospi, perdía cerca del 3 %.

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